За ней ехал черный внедорожник: дочь заявила о пропаже матери в Колывани

В последний раз Наталью Мальцеву видели на улице Ольги Жилиной в Колывани Источник: Предоставлено Еленой Мальцевой











В Колывани пропала 40-летняя Наталья Мальцева. По словам ее дочери Елены, в день исчезновения она оставила открытой входную дверь квартиры.



Все произошло в минувшее воскресенье, 14 июля. Елена переписывалась с матерью, та постоянно была на связи до поздней ночи. Жители Колывани рассказали Елене, что в последний раз ее видели около часа ночи на улице Ольги Жилиной, за ней ехал внедорожник черного цвета.

— Мама дошла до дома, машина ехала за ней. Потом посидела в салоне и с кем-то общалась. Мама зашла домой, это было чуть позже часа ночи, это слышали соседи. Потом ее больше никто не видел. Дома осталась открыта входная дверь, свет включен. Она никогда дверь открытой не оставляет, свет всегда выключает, да и работу не пропускала никогда. Как будто хотела выйти на минуту и пропала, — рассказала Елена.

В день исчезновения Наталья Мальцева была в черном платье, при себе у нее был телефон. Сумка, документы и другие вещи остались дома.



Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, Елена просит позвонить по телефонам 112 или в дежурную часть ОМВД России по Колыванскому району +7 38352 5 15 53.

