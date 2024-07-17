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Дочь заявила о пропаже матери

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Происшествия За ней ехал черный внедорожник: дочь заявила о пропаже матери в Колывани

За ней ехал черный внедорожник: дочь заявила о пропаже матери в Колывани

Информации о местонахождении Натальи Мальцевой нет уже три дня

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16 комментариев
В последний раз Наталью Мальцеву видели на улице Ольги Жилиной в Колывани

В Колывани пропала 40-летняя Наталья Мальцева. По словам ее дочери Елены, в день исчезновения она оставила открытой входную дверь квартиры.

Все произошло в минувшее воскресенье, 14 июля. Елена переписывалась с матерью, та постоянно была на связи до поздней ночи. Жители Колывани рассказали Елене, что в последний раз ее видели около часа ночи на улице Ольги Жилиной, за ней ехал внедорожник черного цвета.

— Мама дошла до дома, машина ехала за ней. Потом посидела в салоне и с кем-то общалась. Мама зашла домой, это было чуть позже часа ночи, это слышали соседи. Потом ее больше никто не видел. Дома осталась открыта входная дверь, свет включен. Она никогда дверь открытой не оставляет, свет всегда выключает, да и работу не пропускала никогда. Как будто хотела выйти на минуту и пропала, — рассказала Елена.

В день исчезновения Наталья Мальцева была в черном платье, при себе у нее был телефон. Сумка, документы и другие вещи остались дома.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, Елена просит позвонить по телефонам 112 или в дежурную часть ОМВД России по Колыванскому району +7 38352 5 15 53.

Ранее в Дзержинском районе Новосибирска пропала 40-летняя Анна Шварц. Ее ищут больше недели, у женщины может быть потеря памяти.

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Комментарии
17
Марго. Вредная
17 июля 2024, 14:48
Номера внедорожника ни одна бабулька не запомнила?
Фродо Бэггинс
17 июля 2024, 14:38
наверное она встертила того самого очередного единственного настоящего мужчину...
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