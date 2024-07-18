Работали до рассвета: пропавшую в Колывани женщину ищут четвертый день

В поисках Натальи Мальцевой приняли участие несколько десятков человек Источник: Предоставлено Еленой Мальцевой











В Колывани четвертый день ищут пропавшую 40-летнюю Наталью Мальцеву. По словам дочери пропавшей Елены, поиски пока не дали результатов.



В разговоре с корреспондентом НГС девушка рассказала, что накануне, 17 июля, была организована поисковая операция волонтерами отряда «ЛизаАлерт».



— Волонтеры приехали организовано в 23:30 и искали до утра. Мы в Колывани тоже добровольцев собрали, народу много искали. Пока не нашли. В полиции ничего не сообщают, — рассказала НГС.



Волонтеры обошли центр Колывани и районы населенного пункта, также проверили ближайшие леса, водоемы. Поиски, как ожидается, продолжатся сегодня, 18 июля, если не подведет погода.

