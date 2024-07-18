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Происшествия Работали до рассвета: пропавшую в Колывани женщину ищут четвертый день

Работали до рассвета: пропавшую в Колывани женщину ищут четвертый день

Волонтеры проверили улицы Колывани, леса и водоемы

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7 комментариев
В поисках Натальи Мальцевой приняли участие несколько десятков человек

В Колывани четвертый день ищут пропавшую 40-летнюю Наталью Мальцеву. По словам дочери пропавшей Елены, поиски пока не дали результатов.

В разговоре с корреспондентом НГС девушка рассказала, что накануне, 17 июля, была организована поисковая операция волонтерами отряда «ЛизаАлерт».

— Волонтеры приехали организовано в 23:30 и искали до утра. Мы в Колывани тоже добровольцев собрали, народу много искали. Пока не нашли. В полиции ничего не сообщают, — рассказала НГС.

Волонтеры обошли центр Колывани и районы населенного пункта, также проверили ближайшие леса, водоемы. Поиски, как ожидается, продолжатся сегодня, 18 июля, если не подведет погода.

Наталья Мальцева пропала в Колывани в минувшее воскресенье, 14 июля. В ночь исчезновения за ней ехал внедорожник.

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Комментарии
7
жму 200
18 июля 2024, 17:13
на фото какбудто под синькой😉
Фродо Бэггинс
18 июля 2024, 17:03
она нашла того самого единственного очередного любимого настоящего мужчину, и работаает над демографией, зачем ее искать то
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