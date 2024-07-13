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Происшествия «Тамбур залил кровью»: двое мужчин подрались в электричке до Новосибирска — видео конфликта

«Тамбур залил кровью»: двое мужчин подрались в электричке до Новосибирска — видео конфликта

Инцидент произошел на перегоне «Сеятель-Нижняя Ельцовка»

840
12 комментариев
Все произошло около 18:15

Драка произошла между двумя мужчинами произошла в электричке Черепаново-Новосибирск. Информацию о происшествии НГС сообщил очевидец, пожелавший остаться анонимным.

Мужчина сообщил, что инцидент произошел около 18:15 в субботу, 13 июля, на перегоне «Сеятель-Нижняя Ельцовка». Молодой человек с женой и двумя детьми, один из которых находился в коляске, зашел в поезд на станции «Обское море». В пути у мужчины произошел конфликт с другими пассажирами.

— Ругались, потом драться начали. Разняли очевидцы. Он потом в тамбуре потерял сознание, его сотрудник охраны водой поливал. Тамбур кровью забрызгал, пассажиров испачкал, — рассказал НГС очевидец происшествия.

Финал конфликта новосибирец не застал. Он также не знает, были ли сняты с электропоезда участники драки.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу Транспортной полиции Сибири, чтобы узнать подробности происшествия, а также будут ли наказаны участники драки. На момент написания новости информация не поступила.

В конце июня под Новосибирском электричка сбила мужчину. Он пытался перебежать пути.

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Комментарии
12
Гость
13 июля 2024, 20:36
Озверевшие, слетевшие с катушек люди. 👎
Гость
13 июля 2024, 20:48
В ад им пора. И так перенаселение с этими понаехали.
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