«Тамбур залил кровью»: двое мужчин подрались в электричке до Новосибирска — видео конфликта

Все произошло около 18:15 Источник: Читатель НГС, Густаво Зырянов/NGS.RU











Драка произошла между двумя мужчинами произошла в электричке Черепаново-Новосибирск. Информацию о происшествии НГС сообщил очевидец, пожелавший остаться анонимным.



Мужчина сообщил, что инцидент произошел около 18:15 в субботу, 13 июля, на перегоне «Сеятель-Нижняя Ельцовка». Молодой человек с женой и двумя детьми, один из которых находился в коляске, зашел в поезд на станции «Обское море». В пути у мужчины произошел конфликт с другими пассажирами.

Источник: Читатель НГС

— Ругались, потом драться начали. Разняли очевидцы. Он потом в тамбуре потерял сознание, его сотрудник охраны водой поливал. Тамбур кровью забрызгал, пассажиров испачкал, — рассказал НГС очевидец происшествия.



Финал конфликта новосибирец не застал. Он также не знает, были ли сняты с электропоезда участники драки.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу Транспортной полиции Сибири, чтобы узнать подробности происшествия, а также будут ли наказаны участники драки. На момент написания новости информация не поступила.

