«Пытался перебежать пути»: под Новосибирском электричка сбила мужчину

27 июня в Новосибирской области электричка сбила мужчину. Как сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО, инцидент случился в районе станции Обское море.
— В дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Обское море поездом травмирован мужчина, — сказано в сообщении.
По информации ведомства, на место направили следственно-оперативную группу. По предварительным данным, сибиряк пытался перебежать пути перед приближающимся транспортом.
Несколько дней назад, 25 июня, электричка сбила человека на станции Береговой. Мужчину с травмами доставили в больницу.