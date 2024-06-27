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Происшествия «Пытался перебежать пути»: под Новосибирском электричка сбила мужчину

«Пытался перебежать пути»: под Новосибирском электричка сбила мужчину

На место направили следственно-оперативную группу

1 025
2 комментария
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть

27 июня в Новосибирской области электричка сбила мужчину. Как сообщили в пресс-службе МВД на транспорте по СФО, инцидент случился в районе станции Обское море.

— В дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская поступило сообщение о том, что в районе остановочного пункта Обское море поездом травмирован мужчина, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, на место направили следственно-оперативную группу. По предварительным данным, сибиряк пытался перебежать пути перед приближающимся транспортом.

Несколько дней назад, 25 июня, электричка сбила человека на станции Береговой. Мужчину с травмами доставили в больницу.

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Комментарии
2
14314447
27 июня 2024, 19:41
Поезд не пострадал ?
Гость
27 июня 2024, 19:32
хотел успеть? успел???😬
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