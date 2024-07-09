«Звонят и выманивают деньги»: в WhatsApp появился фейковый аккаунт главы Коченевского района

Для убедительности, мошенники установили в аккаунте фото главы администрации Источник: администрация Коченевского района











В мессенджере WhatsApp неизвестные рассылают сообщения жителям Коченевского района и представляются главой местной администрации Евгением Антиповым. О сообщениях с фейкового аккаунта сообщил сам чиновник в личных соцсетях.



— Мошенники от моего имени рассылают сообщения с фейкового аккаунта в WhatsApp. Людей предупреждают, что якобы некие «кураторы органов безопасности» свяжутся с ними по работе. После этого звонят и мошенническим путем вымогают деньги, — написал Антипов в личном телеграм-канале.

Мошенники предлагают связаться по поводу работы Источник: телеграм-канал Евгения Антипова











Как отметил глава района, мошенники на аватарку аккаунта поставили его фото. По словам Евгения Антипова, такие сообщения уже ранее поступали жителям Коченевского района.

