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Происшествия «Звонят и выманивают деньги»: в WhatsApp появился фейковый аккаунт главы Коченевского района

«Звонят и выманивают деньги»: в WhatsApp появился фейковый аккаунт главы Коченевского района

По словам главы района, это уже не первый подобный случай

486
7 комментариев
Для убедительности, мошенники установили в аккаунте фото главы администрации

В мессенджере WhatsApp неизвестные рассылают сообщения жителям Коченевского района и представляются главой местной администрации Евгением Антиповым. О сообщениях с фейкового аккаунта сообщил сам чиновник в личных соцсетях.

— Мошенники от моего имени рассылают сообщения с фейкового аккаунта в WhatsApp. Людей предупреждают, что якобы некие «кураторы органов безопасности» свяжутся с ними по работе. После этого звонят и мошенническим путем вымогают деньги, — написал Антипов в личном телеграм-канале.

Мошенники предлагают связаться по поводу работы

Как отметил глава района, мошенники на аватарку аккаунта поставили его фото. По словам Евгения Антипова, такие сообщения уже ранее поступали жителям Коченевского района.

Ранее в Telegram появились два канала под именем мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

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Фейковый аккаунт WhatsApp Новосибирск
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Комментарии
7
mr.Mister.
9 июля 2024, 16:07
Какой упитанный. Тоже из какой-то опг!!
Гость
9 июля 2024, 16:01
Неужели кто-то ведется на подобное?
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