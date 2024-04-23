НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-з.

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Назван самый высоокоплачиваемый директор школы

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Что производят в Сибири
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Город В Telegram появились два канала под именем нового мэра Новосибирска — выясняем, есть ли среди них настоящий

В Telegram появились два канала под именем нового мэра Новосибирска — выясняем, есть ли среди них настоящий

Один из каналов уже назвал второй фейковым

804
7 комментариев
Максима Кудрявцева 16 апреля выбрали мэром Новосибирска

В мессенджере Telegram появилось сразу два канала, названных именем нового главы Новосибирска Максима Кудрявцева — в описании каждого из них заявляется, что это официальная площадка мэра.

При этом пресс-секретарь главы города Михаил Столяров в разговоре с корреспондентом НГС не смог уточнить, есть ли среди каналов настоящий.

— Официальные аккаунты мэра Новосибирска будут анонсированы после вступления в должность, — заявил собеседник. Инаугурация назначена на 26 апреля.

Первый канал создан 16 апреля, в его описании есть ссылка «для пожертвований». Второй канал появился 18 апреля, а накануне вечером там опубликовали пост, в котором сказано, что первый канал — фейк.

Есть ли среди каналов настоящий — неизвестно

На каналы в сумме подписались больше сотни человек. В каждом из них жители Новосибирска уже активно обсуждают проблемы города — присылают фото грязных дворов и жалуются на проблемы с благоустройством.

16 апреля в Новосибирске выбрали нового мэра. По результатам тайного голосования депутатов горсовета победил Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов. За его соперника Игоря Украинцева проголосовали три человека. обязанности мэра после отставки Анатолия Лококтя временно исполняет Олег Клемешов.

В интервью НГС Максим Кудрявцев рассказал о планах на будущее.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэр Мэрия Новосибирска
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление