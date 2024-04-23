В Telegram появились два канала под именем нового мэра Новосибирска — выясняем, есть ли среди них настоящий

Максима Кудрявцева 16 апреля выбрали мэром Новосибирска Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мессенджере Telegram появилось сразу два канала, названных именем нового главы Новосибирска Максима Кудрявцева — в описании каждого из них заявляется, что это официальная площадка мэра.

При этом пресс-секретарь главы города Михаил Столяров в разговоре с корреспондентом НГС не смог уточнить, есть ли среди каналов настоящий.



— Официальные аккаунты мэра Новосибирска будут анонсированы после вступления в должность, — заявил собеседник. Инаугурация назначена на 26 апреля.

Первый канал создан 16 апреля, в его описании есть ссылка «для пожертвований». Второй канал появился 18 апреля, а накануне вечером там опубликовали пост, в котором сказано, что первый канал — фейк.

Есть ли среди каналов настоящий — неизвестно Источник: Телеграм











На каналы в сумме подписались больше сотни человек. В каждом из них жители Новосибирска уже активно обсуждают проблемы города — присылают фото грязных дворов и жалуются на проблемы с благоустройством.

16 апреля в Новосибирске выбрали нового мэра. По результатам тайного голосования депутатов горсовета победил Максим Кудрявцев. За него проголосовали 40 депутатов. За его соперника Игоря Украинцева проголосовали три человека. обязанности мэра после отставки Анатолия Лококтя временно исполняет Олег Клемешов.