Битое стекло и рваная майка: новосибирцы подрались на дороге, бегая вокруг машины — видео потасовки с Ипподромской

По информации из соцсетей, инцидент случился на Ипподромской Источник: «АСТ-54 Black»/t.me











В Новосибирске на минувших выходных произошел конфликт на дороге. О потасовке сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — в нем опубликовали видео драки.



Инцидент случился в воскресенье, 7 июля, на улице Ипподромской. Судя по видео, в конфликте участвовало более двух человек.

Потасовка попала на видео Источник: «АСТ-54 Black»/t.me

На кадрах видно, как несколько человек стоят около машин на дороге, у одного из них в руке зажат предмет, похожий на палку или биту. После этого мужчина в рванной голубой майке направился в сторону другого участника конфликт, а затем остановился и ударил рукой по лобовому стеклу автомобиля — оно треснуло.



На видео можно заметить, как новосибирцы зашли за черную машину и начали драться. Позже к потасовке присоеднился еще один участник — он оттащил парня в голубой майке.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.



В конце июня в Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса. Конфликт сняли на видео очевидцы.

