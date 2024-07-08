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Новосибирцы подрались, бегая вокруг машины

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Происшествия Битое стекло и рваная майка: новосибирцы подрались на дороге, бегая вокруг машины — видео потасовки с Ипподромской

Битое стекло и рваная майка: новосибирцы подрались на дороге, бегая вокруг машины — видео потасовки с Ипподромской

У одного из участника конфликта была с собой бита

2 025
13 комментариев
По информации из соцсетей, инцидент случился на Ипподромской

В Новосибирске на минувших выходных произошел конфликт на дороге. О потасовке сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — в нем опубликовали видео драки.

Инцидент случился в воскресенье, 7 июля, на улице Ипподромской. Судя по видео, в конфликте участвовало более двух человек.

Потасовка попала на видео

На кадрах видно, как несколько человек стоят около машин на дороге, у одного из них в руке зажат предмет, похожий на палку или биту. После этого мужчина в рванной голубой майке направился в сторону другого участника конфликт, а затем остановился и ударил рукой по лобовому стеклу автомобиля — оно треснуло.

На видео можно заметить, как новосибирцы зашли за черную машину и начали драться. Позже к потасовке присоеднился еще один участник — он оттащил парня в голубой майке.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

В конце июня в Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса. Конфликт сняли на видео очевидцы.

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Драка Конфликт Ипподромская Полиция Новосибирск
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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 17:14
Зачем иностранных специалистов подрезали? Для джигита это оскорбление 😁
Фродо Бэггинс
8 июля 2024, 17:05
потому что это настоящие мужчины мечта баб а вы бабы все ноете что перевелись мужыыки, измельчали и не тянут вы не там ищите, ищите на ипподромской
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