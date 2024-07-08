Битое стекло и рваная майка: новосибирцы подрались на дороге, бегая вокруг машины — видео потасовки с Ипподромской

В Новосибирске на минувших выходных произошел конфликт на дороге. О потасовке сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black» — в нем опубликовали видео драки.
Инцидент случился в воскресенье, 7 июля, на улице Ипподромской. Судя по видео, в конфликте участвовало более двух человек.
На кадрах видно, как несколько человек стоят около машин на дороге, у одного из них в руке зажат предмет, похожий на палку или биту. После этого мужчина в рванной голубой майке направился в сторону другого участника конфликт, а затем остановился и ударил рукой по лобовому стеклу автомобиля — оно треснуло.
На видео можно заметить, как новосибирцы зашли за черную машину и начали драться. Позже к потасовке присоеднился еще один участник — он оттащил парня в голубой майке.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
В конце июня в Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса. Конфликт сняли на видео очевидцы.
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