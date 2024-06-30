«Отказался платить за проезд»: на видео попала драка между кондуктором и пассажиром автобуса №220

В Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса №220. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на остановке «ТЭЦ-2».
— В салон зашёл мужчина в пьяном виде и отказался платить за проезд, на что кондуктор остановила автобус и попросила его выйти. Мужчина отказался и пошла словесная перепалка, — говорится в посте.
Как утверждают очевидцы, позже один из пассажиров решил заплатить за буйного мужчину, однако сибиряк продолжил оскорблять кондуктора из-за чего началась драка.
В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в отдел полиции «Ленинский» информации не поступало.
Ранее в Новосибирске несколько мужчин устроили разборки в ТЦ «Гранит» на площади Маркса. Один из мужчин схватил раскройные ножницы с прилавка в обувной мастерской и начал ими угрожать другому сибиряку.