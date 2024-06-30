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Происшествия «Отказался платить за проезд»: на видео попала драка между кондуктором и пассажиром автобуса №220

«Отказался платить за проезд»: на видео попала драка между кондуктором и пассажиром автобуса №220

Инцидент произошел на остановке «ТЭЦ-2»

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5 комментариев
Мужчина также оскорблял кондуктора

В Новосибирске мужчина устроил драку с кондуктором автобуса №220. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black», инцидент произошел на остановке «ТЭЦ-2».

— В салон зашёл мужчина в пьяном виде и отказался платить за проезд, на что кондуктор остановила автобус и попросила его выйти. Мужчина отказался и пошла словесная перепалка, — говорится в посте.

Как утверждают очевидцы, позже один из пассажиров решил заплатить за буйного мужчину, однако сибиряк продолжил оскорблять кондуктора из-за чего началась драка.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что в отдел полиции «Ленинский» информации не поступало.

Ранее в Новосибирске несколько мужчин устроили разборки в ТЦ «Гранит» на площади Маркса. Один из мужчин схватил раскройные ножницы с прилавка в обувной мастерской и начал ими угрожать другому сибиряку.

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Драка Кондуктор Пассажир Новосибирск
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Комментарии
5
я111я
30 июня 2024, 19:53
получил по бороде
Гость
30 июня 2024, 19:50
Новосибирск деградирует и обыдлячивается зачем то или почему то
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