8-летний мальчик споткнулся об упавшее дерево и сломал руку: мать винит коммунальщиков

Инцидент на Часовой произошел вечером 25 июня Источник: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)», vk.com











Жительница Советского района Новосибирска Евгения Жукова заявила, что ее 8-летний ребенок запнулся о ветки упавшего тополя и сломал руку в двух местах. Сибирячка считает, что в этом виновата управляющая компании. которая не убрала последствия сильного ветра.



В беседе с корреспондентом НГС Евгения рассказала, что дерево упало во дворе дома на Часовой, в минувшее воскресенье, 23 июня, с тех пор его никто не убрал. Сын получил травмы 25 июня около 21 часа.

— Мой ребёнок играл на площадке, бегал с детьми, споткнулся о ветку дерева, которое сломал ветер. Утром мы пошли в больницу, в травмпункт на Мухачева, 5. Нам сказали — перелом лучевой кости со смещением. Отправили в больницу на Красный проспект, 3. Там нам сказали, что у нас перелом лучевой кости со смещением и перелом локтевой кости, то есть два перелома, — рассказала Евгения.



Ребенку вправили руку, наложили гипс и отправили домой. Мать мальчика возмущается из-за работы управляющей компании, которая не убрала упавшие ветви дерева. Евгения написала заявление в полицию, она также намерена обратиться в суд, чтобы взыскать компенсацию из-за травмы сына.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в УК «Правый берег», которая обслуживает дом по адресу Часовая, 27. Диспетчер компании сообщила, что не в курсе данного происшествия, но если родители ребенка обратятся, то там готовы рассмотреть возможность урегулирования ситуации напрямую с семьей пострадавшего ребенка.



— Заявление в полицию поступали. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются,- сообщили редакции НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Корреспондент НГС также отправил запрос в мэрию Новосибирска за комментарием по ситуации.

