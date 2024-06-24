Люди заблокированы и выбивают окна, чтобы выжить: в Подмосковье полыхает здание НИИ. Фото и видео

Людей пытаются эвакуировать на спасательных лестницах Источник: Baza, 112 / T.me











В НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, в здании заблокированы девять человек, сообщают наши коллеги из MSK1.RU. Одного сотрудника удалось спасти. Публикуем фото и видео очевидцев.

Источник: Подслушано Фрязино / T.me











В небе были видны клубы черного дыма Источник: Подслушано Фрязино / T.me

Пожар вблизи Источник: 112 / T.me

По данным «Осторожно, Москвы», возгорание началось в 14:39 (мск) на пятом этаже. На первых роликах очевидцев было видно, что люди машут руками из окон.

Источник: Осторожно, Москва / T.me

Источник: Подслушано Фрязино / T.me











Возгорание охватило 5–7 этажи здания, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте работают 8 расчетов МЧС, также туда направился и.о. начальника МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.

Как сообщала Baza, людей пытаются спасти с помощью пожарных лестниц. Они не могут выбраться самостоятельно. Чтобы не задохнуться от угарного газа, сотрудники выбивают окна, видно на кадрах от очевидцев.

Источник: Baza / T.me

Источник: Baza / T.me

Ситуация сложилась критическая. Площадь пожара достигла 4000 метров квадратных. Уже известно о двух погибших.