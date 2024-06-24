Люди заблокированы и выбивают окна, чтобы выжить: в Подмосковье полыхает здание НИИ. Фото и видео

В НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, в здании заблокированы девять человек, сообщают наши коллеги из MSK1.RU. Одного сотрудника удалось спасти. Публикуем фото и видео очевидцев.
По данным «Осторожно, Москвы», возгорание началось в 14:39 (мск) на пятом этаже. На первых роликах очевидцев было видно, что люди машут руками из окон.
Возгорание охватило 5–7 этажи здания, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На месте работают 8 расчетов МЧС, также туда направился и.о. начальника МЧС по Подмосковью Александр Перегуда.
Как сообщала Baza, людей пытаются спасти с помощью пожарных лестниц. Они не могут выбраться самостоятельно. Чтобы не задохнуться от угарного газа, сотрудники выбивают окна, видно на кадрах от очевидцев.
Ситуация сложилась критическая. Площадь пожара достигла 4000 метров квадратных. Уже известно о двух погибших.
Научно-исследовательский институт производит радиокомпоненты и деталей для электроники. На данный момент сайт «Платана» недоступен, дозвониться по контактному телефону MSK1.RU не удалось.