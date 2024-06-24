Большая семья и 40 лет служения. Что известно о священнике, которого зарезали боевики в Дербенте

Священнику было 66 лет Источник: Борис Корчевников / T.me











23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков. Они зарезали отца Николая — настоятеля православного храма.



Николай Котельников служил священником 40 лет. Прихожане очень ценили его, называли добрым и отзывчивым. Николай преподавал в воскресной школе, но не забывал и о своей большой семье. У священника остались жена, трое детей и шестеро внуков. Интересно, что дочери протоирея тоже вышли замуж за духовников.

— Православные Дербента считают, что с приходом отца Николая жизнь христиан города заметно улучшилась. По крайне мере, с 2005-го каждый год сюда начали привозить благодатный огонь, имеющий для верующих большое значение, — писал РГВК «Дагестан».



Трогательные слова написал Борис Корчевников, директор телеканала «Спас».

— Упокой, Господи, [отца Николая]. Его зять, отец Сергий Абасов — пережил когда-то такое же нападение на храм в Грозном, где он служил. Сегодня отец Сергий был рядом с тестем — они с матушкой чудом не погибли, — рассказал Корчевников.

В последнее время протоирей болел. Об этом рассказал Шамиль Хадулаев, председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.



— По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел, — написал Хадулаев в телеграм-канале.

Также погиб охранник храма. Его расстреляли из газового пистолета.



Многие священники и православные отреагировали на трагедию словами скорби. Особое значение они видят в том, что Николая убили в праздник Троицы. По преданию, в этот день на апостолов сошел Святой Дух, он считается «днем рождения» православной церкви.