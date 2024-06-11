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Происшествия В Сибири мальчик пропал с детской площадки — его ищут больше 100 полицейских возбуждено дело

В Сибири мальчик пропал с детской площадки — его ищут больше 100 полицейских возбуждено дело

Ребенку 9 лет

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4 комментария
Ребенка ищут силовики и волонтеры

Уголовное дело возбуждено в Кемеровской области после пропажи девятилетнего мальчика в городе Ленинск-Кузнецкий. Накануне днем он ушел с детской площадки и исчез, сообщает во вторник, 11 июня, пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, школьник Марк Южанин гулял возле дома на детской площадке. В какой-то момент он ушел с нее и с 19 часов дня о его местонахождении ничего неизвестно.

Ведомство уточняет, что мальчик из многодетной семьи, у него есть четверо братьев и сестер.

— На место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи-криминалисты. Проводятся масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения мальчика, а также следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств его исчезновения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Кузбасса сообщили, что в поисках мальчика принимают участие более 100 сотрудников. Ночью мальчика искали пять групп, в которые вошли инспекторы ПДН, сотрудники уголовного розыска, участковые. Они обследовали территорию города и опрашивали знакомых семьи. Ориентировку передали нарядам полиции и Росгвардии.

— В настоящее время личный состав межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поднят по тревоге. В поисках мальчика принимают участие более 100 полицейских. К мероприятиям также присоединились сотрудники Следственного комитета, МЧС, волонтеры. Группами они обследуют город и прилегающую территорию, опрашивают граждан, — сообщает МВД Кузбасса.

Приметы ребенка: на вид около 10 лет, рост 115–120 см, плотного телосложения, волосы темные.

Был одет: майка черная с рисунком, шорты джинсовые синего цвета, черные тапки.

Всех, у кого есть информация о школьнике, просят звонить по телефонам: +7 (3842) 36–29–49, +7 939 821–1740 или 02 (с мобильного — 102).

Источник NGS42.RU в правоохранительных органах уточнил, что мальчик проживает в частном секторе и до этого никогда из дома не сбегал. По словам собеседника издания, дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Он добавил, что подозрений о криминальном следе в пропаже нет, дело возбуждается для соблюдения процессуальных действий.

На прошлой неделе на Урале искали двоих детей, брата и сестру, которые блуждали по лесу. Они пропали после рыбалки с дедом. На поиски выезжали и новосибирские волонтеры.

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