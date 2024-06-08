Найдены! Живы! Как вся страна несколько суток искала пропавших в лесу Вику и Гришу

Дети питались найденными в лесу перепелиными яйцами и пили из попадавшихся на их пути водоемов Источник: 72.RU











На поиски пропавших 5 июня в уральском лесу тюменских детей Вики и Гриши съехались спасатели и волонтеры со всей России. Сотни человек без отдыха на сон прочесывали лес, громко выкрикивая имена детей до хрипоты в голосе. В небе кружил Ми-8, поднимались беспилотники. Маленьких брата и сестру искали с воздуха, в водоемах — повсюду. В ночь с 7 на 8 июня от волонтеров появилось короткое сообщение: «Идет эвакуация». Поисковый штаб свернули. Найдены! И самое главное — живы! Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как храбрых брата и сестру удалось найти.



Когда и как пропали брат и сестра

Во вторник, 4 июня, Вика и Гриша вместе со своим дедушкой отправились на рыбалку неподалеку от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района (Свердловская область) и заблудились. Последний раз они выходили на связь 5 июня.

66-летний дедушка смог выйти из леса самостоятельно, для того чтобы отыскать Вику и Гришу, развернули масштабные поиски, в которых участвовали силовики и волонтеры из разных регионов России. По последним данным, число участвовавших в поисках людей превысило 500 человек.

Источник: 72.RU

— Они [Вика и Гриша], когда подумали, что вроде уже пришли к нашему участку, взяли у деда карточку и убежали вперед за водой и квасом в магазин, как они думали. А оказалось, что они не там, где нужно, разделились. Они сказали деду: «Не спеши, нас догонишь» — и таким образом и разбежались в разные стороны, — рассказала Альфия, мама детей.



С Викой и Гришей были их бигли Рокки и Рыжий. Собаки очень привязаны к своим маленьким хозяевам и не отходят на них ни на шаг. Как позже выяснилось, питомцы, пока шли масштабные поиски детей, всегда были рядом с ребятами: грели их холодными ночами и защищали от волков.

Герои наших дней: кто искал Вику и Гришу

Волонтеры и спасатели круглосуточно прочесывали лес на границе Тюменской и Свердловской областей, где пропали дети. Как назло, погода мешала поискам: как из ведра лил дождь. Была кромешная тьма, что мешало ориентироваться на местности. В фонариках то и дело садились батарейки.

Волонтеры периодически сменяли друг друга, чтобы передохнуть и переодеться в сухую одежду. Среди тех, кто пытался отыскать Вику и Гришу, были и корреспонденты 72.RU. О том, что происходило в ночном уральском лесу, — рассказала наш корреспондент Дарья Макеева.

Источник: 72.RU

Настоящее чудо: кто и где обнаружил обессиленных ребят

Со всей страны к месту поисков продолжали съезжаться волонтеры и силовики. Накануне, 7 июня, прилетел из Москвы опытный координатор поисков Сергей Клецин.

— Сама местность — это лес. Большое количество болот, рек, что делает лес труднопроходимым. Большие дистанции. Можно пройти много-много километров и не встретить ни один населенный пункт. Есть большое количество старых дорог, используемые и не используемые, которые могут запутать. Для поисков используются беспилотники, внедорожники, поднимался вертолет, пешие группы. Ночью ждем беспилотники из Москвы с тепловизорами. Наши добровольцы из других регионов продолжают приезжать, — рассказал он в беседе с корреспондентом 72.RU.

Источник: Е1.RU











День вновь сменила ночь. Шансы найти детей живыми таяли, как снег на теплых ладонях, но никто из участников поисков даже и не думал сдаваться. Те, кто по разным причинам не смог приехать на поиски, просто молились. Все ждали чуда, и оно произошло.



— Пропавших Вику и Гришу Крепп нашли живыми. С детьми находятся и их любимые четвероногие питомцы. Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра. Спецоперации дан отбой, — сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Это первый кадр с Викой и Гришей, которых сумели отыскать волонтеры Источник: Е1.RU











Детей удалось отыскать на четвертый день поисков. Их заметил один из волонтеров, который прочесывал лес на квадроцикле. Вика и Гриша перешли дорогу и ушли от трассы вглубь леса. Нашли детей благодаря беспилотным летательным аппаратам с тепловизором.

— На дороге стояли. Ну бодренькие были. Замерзли… Всё, без комментариев, — засмущался волонтер.

На этих кадрах — тот самый доброволец, который нашел заблудившихся детей Источник: 66.RU

Истощенных Вику и Гришу доставили в Слободо-Туринскую больницы, поместив их в палату интенсивной терапии. Вскоре туда приехала их мама.

О состоянии детей рассказал их лечащий врач Дилшод Гиëев Источник: Минздрав Свердловской области / T.me