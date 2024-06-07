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Происшествия Брат с сестрой пропали после рыбалки с дедушкой в уральском лесу — на поиски улетели новосибирцы

Брат с сестрой пропали после рыбалки с дедушкой в уральском лесу — на поиски улетели новосибирцы

Подростков ищут полицейские, военные, спасатели и десятки волонтеров из разных городов

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Дедушка вернулся домой, детей продолжают искать

Новосибирские волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт» улетели в Свердловскую область на поиски 12-летнего Гриши Креппа и его 10-летней сестры Вики. Они пропали в лесу на границе с Тюменской областью.

Как сообщили в отряде, на помощь вылетели пятеро добровольцев из Новосибирской области. В операции по поиску детей участвуют спасатели, волонтеры и сотрудники других ведомства.

Как сообщают наши коллеги из E1.RU, 12-летний Гриша и его сестра Вика ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке в Липке 4 июня. По пути назад семья заблудилась, на следующей день они перестали выходить на связь. Дедушка смог вернуться домой, а детей продолжают искать волонтеры.

Оказалось, что у дедушки были проблемы со здоровьем, у него недавно был инсульт, но подростков всё равно отпустили на рыбалку.

Поисковики обследовали уже более 13 километров леса, нашли знаки, которые могли оставить дети, например привязанный к ветке пакет. Мама подростков рассказала, что у них должны быть с собой соль и спички, но ориентироваться в лесу они не умеют.

Детей ищут полицейский и волонтеры из разных городов. К делу подключили военных, вертолет, квадрокоптер с тепловизором и отряды кинологов. На месте пропажи работают сотрудники отдела криминалистики.

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