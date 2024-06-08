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Автобус из Новосибирска попал в страшное ДТП

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Происшествия Автобус из Новосибирска попал в страшное ДТП — погибли два человека

Автобус из Новосибирска попал в страшное ДТП — погибли два человека

Прокуратура организовала проверку

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Водитель иномарки вылетел на встречную полосу

В ночь на 8 июня в краевой столице случилась страшная авария. На Змеиногорском тракте столкнулись автобус и легковушка. О случившемся рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

52-летний водитель Mazda Demio вылетел на встречку и врезался в автобус King Long, за рулем которого был 54-летний мужчина. Автобус ехал по маршруту Новосибирск-Усть-Каменогорск.

Водитель и пассажир иномарки погибли на месте до приезда медиков. Еще одна женщина, которая сидела в Mazda Demio госпитализирована с травмами. В автобусе никто не пострадал.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Прокуратура и ГИБДД организовали првоерки
В аварии погибли два человека

К ситуации подключилась краевая прокуратура.

— По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела, — рассказала помощник прокурора региона Мария Антошкина.

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