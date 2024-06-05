Несколько сотен: пассажиры Толмачево встали в очереди — видео толпы

Вечером 4 июня в новосибирском аэропорту Толмачево заметили толпу. Как сообщил читатель НГС Владимир В., несколько сотен

— Аэропорт Толмачево, на паспортном контроле опять шесть рейсов, более 500 человек, — заявил сибиряк.

Новосибирец сообщил, что также находится в очереди — он прилетел из Турции, его рейс прибыл в город около 22:30 часов. Сибиряк прислал редакции видео, на котором действительно можно заметить большое скопление людей.