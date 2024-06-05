Несколько сотен: пассажиры Толмачево встали в очереди — видео толпы

Вечером 4 июня в новосибирском аэропорту Толмачево заметили толпу. Как сообщил читатель НГС Владимир В., несколько сотен
людей находились у паспортного контроля.
— Аэропорт Толмачево, на паспортном контроле опять шесть рейсов, более 500 человек, — заявил сибиряк.
Новосибирец сообщил, что также находится в очереди — он прилетел из Турции, его рейс прибыл в город около 22:30 часов. Сибиряк прислал редакции видео, на котором действительно можно заметить большое скопление людей.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево, но на момент публикации журналисту не ответили на сообщение. На контрольно-пропускном пункте рекомендовали уточнить количество пассажиров у авиакомпаний, которые осуществляли перелеты.
Подобная ситуация также произошла летом прошлого года. Пассажир рейса заявлял, что на паспортный контроль при прилете в Новосибирск также собралась очередь.
Отметим, с 31 марта аэропорт Толмачево перешел на летнее расписание. Оно будет действовать до 26 октября.