«Идет вдоль реки»: что известно о медведе, следы которого нашли под Новосибирском

В Минприроды Новосибирской области рассказали о медведе, следы которого нашли в Искитимском районе. Как сообщили НГС в пресс-службе министерства, их обнаружили в охотничьих угодьях.

— Инспектор выехал, нашел эти следы в охотничьих угодьях — место далеко от населенного пункта в Искитимском районе. Инспектор следит, куда тот пошел, — сообщили в министерстве. — Уходит еще дальше от населенных пунктов, идет вдоль реки на север, еще выше в лес — он в естественной среде обитания.

