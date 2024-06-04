«Идет вдоль реки»: что известно о медведе, следы которого нашли под Новосибирском

В Минприроды Новосибирской области рассказали о медведе, следы которого нашли в Искитимском районе. Как сообщили НГС в пресс-службе министерства, их обнаружили в охотничьих угодьях.
— Инспектор выехал, нашел эти следы в охотничьих угодьях — место далеко от населенного пункта в Искитимском районе. Инспектор следит, куда тот пошел, — сообщили в министерстве. — Уходит еще дальше от населенных пунктов, идет вдоль реки на север, еще выше в лес — он в естественной среде обитания.
По данным специалистов, угрозы медведь не представляет.
Информация о следах дикого животного появилось в соцсетях 4 июня. Их заметили в районе СНТ «Березки САС».
В апреле сотрудники минприроды Новосибирской области оцепили Заельцовский бор из-за сообщения о медведе. Позже выяснилось, что специалисты не нашли следов зверя.