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Животные «Голодное медвежье затмение»: в Заельцовском бору в Новосибирске не нашли следов хищника

«Голодное медвежье затмение»: в Заельцовском бору в Новосибирске не нашли следов хищника

В зеленой зоне снова можно гулять

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О том, что в бору может быть хищник сообщал очевидец

В Заельцовском бору в Новосибирске не нашли следов медведя, сотрудники Минприроды региона обследовали лес. Ранее очевидец сообщил о медведе в бору, специалисты отправились на место и оцепили зеленую зону.

Теперь в зеленой зоне можно снова гулять. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале министра природы Евгения Шестернина.

— Следов медведя в Заельцовском бору нет. На деревьях тоже. Как и рядом. Чуть дальше, чем возле — аналогично. Все же пусть лучше блики весеннего солнца игриво и шуточно исказят силуэт человека в медвежий, чем голодное медвежье затмение навсегда исказит контуры человека, — написано в телеграм-канале Евгения Шестернина.

Несколько дней назад новосибирские хирурги НИИТО прооперировали руку сибирячки, которая пострадала от нападения медведя.

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