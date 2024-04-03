«Голодное медвежье затмение»: в Заельцовском бору в Новосибирске не нашли следов хищника

В Заельцовском бору в Новосибирске не нашли следов медведя, сотрудники Минприроды региона обследовали лес. Ранее очевидец сообщил о медведе в бору, специалисты отправились на место и оцепили зеленую зону.
Теперь в зеленой зоне можно снова гулять. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале министра природы Евгения Шестернина.
— Следов медведя в Заельцовском бору нет. На деревьях тоже. Как и рядом. Чуть дальше, чем возле — аналогично. Все же пусть лучше блики весеннего солнца игриво и шуточно исказят силуэт человека в медвежий, чем голодное медвежье затмение навсегда исказит контуры человека, — написано в телеграм-канале Евгения Шестернина.
Несколько дней назад новосибирские хирурги НИИТО прооперировали руку сибирячки, которая пострадала от нападения медведя.