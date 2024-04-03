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Животные Заельцовский бор в Новосибирске оцепили — там ищут медведя

Заельцовский бор в Новосибирске оцепили — там ищут медведя

Информация о животном поступила от очевидцев

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Медведя заметили на границе Заельцовского бора

3 апреля сотрудники минприроды Новосибирской области оцепили Заельцовский бор. Инспекторы ищут меведя, о котором им сообщили очевидцы.

— К нам поступило сообщение о том, что на границе Заельцовского бора был замечен медведь. Сейчас ведутся поисковые работы специалистами нашего ведомства и природоохранной инспекции. На данный момент поиск результатов не дал, — сообщила НГС пресс-секретарь минприроды НСО Анастасия Ларес.

Несколькими днями ранее новосибирские хирурги НИИТО прооперировали руку сибирячки, которая пострадала от нападения медведя в Томской области.

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