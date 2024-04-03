Заельцовский бор в Новосибирске оцепили — там ищут медведя

3 апреля сотрудники минприроды Новосибирской области оцепили Заельцовский бор. Инспекторы ищут меведя, о котором им сообщили очевидцы.
— К нам поступило сообщение о том, что на границе Заельцовского бора был замечен медведь. Сейчас ведутся поисковые работы специалистами нашего ведомства и природоохранной инспекции. На данный момент поиск результатов не дал, — сообщила НГС пресс-секретарь минприроды НСО Анастасия Ларес.
Несколькими днями ранее новосибирские хирурги НИИТО прооперировали руку сибирячки, которая пострадала от нападения медведя в Томской области.