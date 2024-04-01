«Сухожилия были "припаяны"»: хирурги восстановили пальцы сибирячке, на которую напал медведь

За 10 лет женщина перенесла более 20 операций на руке Источник: НИИТО им. Я.Л. Цивьяна











Новосибирские хирурги НИИТО прооперировали руку сибирячки, которая пострадала от нападения медведя. Как сообщили в клинике, зверь атаковал Татьяну и ее мужа в Томской области в 2014 году.



— В том месте начинается лес, но социальные объекты рядом, и до этого мы много раз там проходили, собирали грибы-ягоды по осени… Собака забежала в лес и вдруг начала странно лаять. Хотели вернуться на автомобильную дорогу, как вдруг эта громадина на нас стала идти, очень большой медведь. Сначала попытались его отогнать, собака его отвлекла, но позже он напал на нас, — рассказала сибирячка.

Врачи сохранили руку от ампутации, но у пациентки не двигались пальцы Источник: НИИТО им. Я.Л. Цивьяна











После нападения муж Татьяны погиб, а сама женщина получила серьезную травму. За 10 лет женщина перенесла более 20 различных операций на левой руке. Врачам удалось сохранить конечность от ампутации. Так как у Татьяны после нападения медведя были повреждены сухожилия и нервы, то в нескольких пальцах отсутствовало движение — они были сжаты.



— На момент операции в НИИТО сухожилия сгибателей и разгибателей пальцев были «припаяны» к металлоконструкциям, находились в грубом рубцово-спаечном конгломерате. Новосибирские врачи провели операцию, в ходе которой металлоконструкции были заменены на специальные эластичные тены, установленные внутри лучевой и локтевой костей, — пояснили в НИИТО.



На этом этапе врачи прооперировали руку женщины для восстановления движения второго и третьего пальцев. Во время следующей операции хирурги скорректируют кисть Татьяны и постараются восстановить движения в четвертом и пятом пальцах.

