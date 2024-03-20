«Я стала резко терять сознание»: редкую опухоль головного мозга удалили новосибирские хирурги

Уже через несколько дней после операции девушка смогла ходить Источник: НИИТО











В Новосибирске хирурги НИИТО удалили редкую опухоль из головного мозга 30-летней Вероники. Как рассказала девушка, серьезных проблем со здоровьем у нее не было, но после новогодних праздников она почувствовала себя нехорошо.



— 10 января резко стала терять сознание, три раза подряд упала в обморок. Произошёл скачок давления, меня увезли в больницу по скорой помощи. Для уточнения ситуации я обратилась к неврологу, и она направила меня на МРТ-исследование головного мозга, чтобы исключить новообразование, — рассказала Вероника.



Однако врачи все же обнаружили новообразование. Для более точного диагноза сибирячка обратилась в НИИТО.



— У Вероники диагностировано новообразование, растущее в области IV желудочка головного мозга, — объясняет заведующий отделением.



При таком диагнозе пациент ощущает не снимаемые, выраженные головные боли с тошнотой и рвотой.



— Хирурги выполнили разрез сзади в шейно-затылочной области. Далее после вскрытия мозговых оболочек, осуществлён доступ к IV желудочку, где располагалась опухоль, с последующим её тотальным удалением, — пояснили в клинике.



Уже через несколько дней после операции Вероника смогла самостоятельно вставать и передвигаться по отделению.

