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Здоровье

«Я стала резко терять сознание»: редкую опухоль головного мозга удалили новосибирские хирурги

На плохое самочувствие сибирячка пожаловалась после новогодних праздников

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Уже через несколько дней после операции девушка смогла ходить

В Новосибирске хирурги НИИТО удалили редкую опухоль из головного мозга 30-летней Вероники. Как рассказала девушка, серьезных проблем со здоровьем у нее не было, но после новогодних праздников она почувствовала себя нехорошо.

— 10 января резко стала терять сознание, три раза подряд упала в обморок. Произошёл скачок давления, меня увезли в больницу по скорой помощи. Для уточнения ситуации я обратилась к неврологу, и она направила меня на МРТ-исследование головного мозга, чтобы исключить новообразование, — рассказала Вероника.

Однако врачи все же обнаружили новообразование. Для более точного диагноза сибирячка обратилась в НИИТО.

— У Вероники диагностировано новообразование, растущее в области IV желудочка головного мозга, — объясняет заведующий отделением.

При таком диагнозе пациент ощущает не снимаемые, выраженные головные боли с тошнотой и рвотой.

— Хирурги выполнили разрез сзади в шейно-затылочной области. Далее после вскрытия мозговых оболочек, осуществлён доступ к IV желудочку, где располагалась опухоль, с последующим её тотальным удалением, — пояснили в клинике.

Уже через несколько дней после операции Вероника смогла самостоятельно вставать и передвигаться по отделению.

Ранее новосибирские врачи провели сложную операцию по удалению кровеносных сгустков из легких 24-летней Алены из Иркутска. Как сообщили в НМИЦ Мешалкина, проблемы со здоровьем у пациентки начались, когда она в 2021 году переболела COVID-19.

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Хирурги НИИТО Медицина Новосибирск
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