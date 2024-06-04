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Животные «В 100 метрах от участка»: следы медведя сфотографировали под Новосибирском — на место направили инспектора

«В 100 метрах от участка»: следы медведя сфотографировали под Новосибирском — на место направили инспектора

По данным Минприроды, пока рано говорить, что там был дикий зверь

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Речь идет о территории в Искитимском районе

4 июня в соцсетях Новосибирска появилось тревожное сообщение — очевидцы заявили о найденных следах медведя. Сообщение об этом опубликовали в паблике «Сообщество Академгородка/Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, речь идет о местности в районе СНТ «Березки САС» — участки находятся в Искитимском районе. Сибирячка прикрепила к сообщению снимок со следами неизвестного животного.

— В районе дач СНТ «Березки САС» (за поселком Университетский), буквально в 100 метрах от участка обнаружены следы мишки. Будьте аккуратны, — сказано в сообщении.

НГС обратился к автору поста с целью узнать подробности ситуации. Как уточнили НГС в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, сообщение поступило в министерство. Специалисты направили инспектора.

— Это место нетипично для обитания. Медведи у нас обитают в северных районах региона, редко заходят, и то не в такие места... Скажем, такие серединные, а потом обратно уходят на север, — сообщили в министерстве, — Инспектор посмотрит и проверит.

Вместе с тем в министерстве сообщили, что пока рано, а вернее нельзя говорить, что на участке действительно был медведь.

— Когда инспектор скажет, сам увидит следы в этих местах, посмотрит, то тогда отдельно сообщим или напишем у нас на ресурсах, что да — действительно (медведь, — прим.ред) есть, какие меры предпринимаются, — отметили в министерстве.

В конце мая в Новосибирской области застрелили медведя, который напал на двух коров. Инцидент произошел в Каргатском районе.

ПО ТЕМЕ
Медведь Минприроды Искитимский район Животные Новосибирская область
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