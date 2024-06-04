«В 100 метрах от участка»: следы медведя сфотографировали под Новосибирском — на место направили инспектора

Речь идет о территории в Искитимском районе Источник: Маргарита Абрамова/«Сообщество Академгородка/Новосибирск» во «ВКонтакте»











4 июня в соцсетях Новосибирска появилось тревожное сообщение — очевидцы заявили о найденных следах медведя. Сообщение об этом опубликовали в паблике «Сообщество Академгородка/Новосибирск» во «ВКонтакте».



По словам автора поста, речь идет о местности в районе СНТ «Березки САС» — участки находятся в Искитимском районе. Сибирячка прикрепила к сообщению снимок со следами неизвестного животного.



— В районе дач СНТ «Березки САС» (за поселком Университетский), буквально в 100 метрах от участка обнаружены следы мишки. Будьте аккуратны, — сказано в сообщении.



НГС обратился к автору поста с целью узнать подробности ситуации. Как уточнили НГС в пресс-службе Минприроды Новосибирской области, сообщение поступило в министерство. Специалисты направили инспектора.



— Это место нетипично для обитания. Медведи у нас обитают в северных районах региона, редко заходят, и то не в такие места... Скажем, такие серединные, а потом обратно уходят на север, — сообщили в министерстве, — Инспектор посмотрит и проверит.



Вместе с тем в министерстве сообщили, что пока рано, а вернее нельзя говорить, что на участке действительно был медведь.



— Когда инспектор скажет, сам увидит следы в этих местах, посмотрит, то тогда отдельно сообщим или напишем у нас на ресурсах, что да — действительно (медведь, — прим.ред) есть, какие меры предпринимаются, — отметили в министерстве.

