Сибиряк переплыл Обь и бросил товарища на необитаемом острове — что было дальше

За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на сигнал о помощи в реке Оби Источник: Спасатели МАСС / «ВКонтакте»











Житель Новосибирска бросил своего товарища на острове в акватории реки Оби. Вызволять мужчину пришлось спасателям МАСС.



— Двое молодых людей распивали алкоголь на одном из островов акватории. Один из них переплыл на берег, а второй оказался заблокирован на острове. Мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС, так как сильно промок и продрог, а укрыться было негде, — рассказали в службе МАСС 25 мая.



Пленника острова доставили на берег и отпустили после профилактической беседы.



Вечером 24 мая спасатели выехали на другой сигнал о помощи из акватории Оби.



— Трое мужчин в «веселом» настроении решили покататься на самодельной лодке без весел и спасательных жилетов. Усевшись в лодку, они отдались власти течения, но после осознали, что причалить к берегу не имеют никакой возможности, — рассказали в МАСС.



Любителей острых ощущений обнаружили в прибрежных кустах, куда их занесло течением. Они не пострадали.

22 мая в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали в трехметровую яму с водой. Их эпичное спасание попало на видео.

