Сибиряк переплыл Обь и бросил товарища на необитаемом острове — что было дальше

Житель Новосибирска бросил своего товарища на острове в акватории реки Оби. Вызволять мужчину пришлось спасателям МАСС.
— Двое молодых людей распивали алкоголь на одном из островов акватории. Один из них переплыл на берег, а второй оказался заблокирован на острове. Мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС, так как сильно промок и продрог, а укрыться было негде, — рассказали в службе МАСС 25 мая.
Пленника острова доставили на берег и отпустили после профилактической беседы.
Вечером 24 мая спасатели выехали на другой сигнал о помощи из акватории Оби.
— Трое мужчин в «веселом» настроении решили покататься на самодельной лодке без весел и спасательных жилетов. Усевшись в лодку, они отдались власти течения, но после осознали, что причалить к берегу не имеют никакой возможности, — рассказали в МАСС.
Любителей острых ощущений обнаружили в прибрежных кустах, куда их занесло течением. Они не пострадали.
22 мая в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали в трехметровую яму с водой. Их эпичное спасание попало на видео.
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