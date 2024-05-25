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Происшествия Сибиряк переплыл Обь и бросил товарища на необитаемом острове — что было дальше

Сибиряк переплыл Обь и бросил товарища на необитаемом острове — что было дальше

Мужчина уплыл с острова на единственной имеющейся лодке

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За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на сигнал о помощи в реке Оби

Житель Новосибирска бросил своего товарища на острове в акватории реки Оби. Вызволять мужчину пришлось спасателям МАСС.

— Двое молодых людей распивали алкоголь на одном из островов акватории. Один из них переплыл на берег, а второй оказался заблокирован на острове. Мужчина обратился за помощью к спасателям МАСС, так как сильно промок и продрог, а укрыться было негде, — рассказали в службе МАСС 25 мая.

Пленника острова доставили на берег и отпустили после профилактической беседы.

Вечером 24 мая спасатели выехали на другой сигнал о помощи из акватории Оби.

— Трое мужчин в «веселом» настроении решили покататься на самодельной лодке без весел и спасательных жилетов. Усевшись в лодку, они отдались власти течения, но после осознали, что причалить к берегу не имеют никакой возможности, — рассказали в МАСС.

Любителей острых ощущений обнаружили в прибрежных кустах, куда их занесло течением. Они не пострадали.

22 мая в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали в трехметровую яму с водой. Их эпичное спасание попало на видео.

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