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Происшествия Две коровы упали в глубокий котлован — эпичное видео спасения из Новосибирской области

Две коровы упали в глубокий котлован — эпичное видео спасения из Новосибирской области

Котлован не оградили

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Местные жители тянули коров из ямы руками, как в сказке про Репку

22 мая в селе Ленинское в Новосибирском районе области две коровы упали трехметровую яму с водой. На улице ремонтируют водопровод, подрядчик, по словам местных жителей, не оградил котлован, что и привело к происшествию. Об этом НГС рассказала замглавы администрации Морского сельсовета Ирина Лавушкина.

— Коровы шли в полдевятого утра по улице, их гнал пастух. Яма посреди улицы вырыта так, что на машине не проехать. Сам котлован не огорожен, рядом с ним маленькая узкая тропинка. Молодая телка по ней пошла и упала вниз, а за ней — взрослая корова, — рассказала Лавушкина.

В рамках муниципального контракта в селе Ленинского с 2023 года реконструируют систему водоснабжения. Работы заказывало МКУ Новосибирского района «УК ЕЗ ЖКХС», подрядчик — ООО «Строймастер». На неогражденные участки работ сельская администрация неоднократно обращала внимание.

— Мы несколько раз обращались к заказчику работ с просьбой привести их в соответствие с требованиями безопасности. 14 мая мы даже провели совместное совещание с привлечением подрядчика, все замечания указали под протокол. Прошла неделя, и вот такое произошло, — добавила Лавушкина.

Спасали коров всем селом: картина на видео, которое прислали в редакцию НГС, напоминает развязку сказки про Репку. По словам Лавушкиной, подрядчик в вызволении коров из воды участия не принимал.

— Миленькие! — Жалеет коров автор видео.

В приемной МКУ «УК ЕЗ ЖКХ» журналисту НГС сообщили, что руководство на рабочем месте отсутствует. Бригадир не ответил на звонки редакции на сотовый телефон. При получении обратной связи от заказчика или подрядчика материал будет дополнен.

Ранее в Новосибирске «Хендай Солярис» упал в разрытую яму с трубами — пострадали рабочий и водитель.

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