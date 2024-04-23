Курган готовился и выстоял: наводнение 2024 года в 30 фотографиях

Наводнение в Кургане стало одним из самых масштабных за последние годы. Уровень воды в реке Тобол достиг 1015 см (над «нулем поста»), обойдя показатель 1994 года, когда было 1006 см и затопило районы Малое Чаусово, Вороновку и Восточный. К настоящему времени была построена дамба — после событий в Орске с 6 апреля регион активно готовился к половодью и укреплял сооружение: горожане и волонтеры из разных регионов России заготавливали мешки с песком, техника делала глиняные насыпи. Сейчас вода медленно, но уходит, оставляя лишь воспоминания.

