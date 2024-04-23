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Происшествия фоторепортаж Курган готовился и выстоял: наводнение 2024 года в 30 фотографиях

Курган готовился и выстоял: наводнение 2024 года в 30 фотографиях

Уровень воды в Тоболе поднимался до 1015 см

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Угадывать местоположение можно лишь по крышам домов на затонувших улицах

Наводнение в Кургане стало одним из самых масштабных за последние годы. Уровень воды в реке Тобол достиг 1015 см (над «нулем поста»), обойдя показатель 1994 года, когда было 1006 см и затопило районы Малое Чаусово, Вороновку и Восточный. К настоящему времени была построена дамба — после событий в Орске с 6 апреля регион активно готовился к половодью и укреплял сооружение: горожане и волонтеры из разных регионов России заготавливали мешки с песком, техника делала глиняные насыпи. Сейчас вода медленно, но уходит, оставляя лишь воспоминания.

В одном фоторепортаже наши коллеги из 45.RU собрали для вас ключевые моменты наводнения 2024 года в Кургане.

В Кургане стали укреплять дамбу за неделю до прихода большой воды
Работа кипит
Шевелевка
У пляжа «Бабьи пески»
Вода пришла. Улица Свободы
Обычно буквы не отражаются в воде
Свято-Троицкий храм у плотины
Вид города
Заборы потом скрыло
Спасатели патрулируют район гидроузла
Шоссе имени Тюнина
На обочине шоссе
СНТ «Тюльпан»
СНТ «Тюльпан»
Малое Чаусово
Многие животные оказались на затопленных территориях совсем одни
Прорыв дамбы в Малое Чаусово
Как спуск в бассейн
Без таких ламп было бы совсем тяжело
Из воды торчат одни крыши
Спасают дамбу
Водоналивная дамба из Приамурья
На улице Галкинская затопило гаражный кооператив, но дальше воде не давала пройти водоналивная дамба
Пункт временного размещения в школе
Многие спят на полу, кровати только для маломобильных граждан
У ЦУМа
По набережной не прогуляться
Рядом дежурит полиция
Ну, наводнение, погоди!
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Наводнение Половодье Паводок Тобол Набережная
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