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Происшествия Спецоперация на Украине Дроны массово атаковали российские регионы. Есть погибшие

Дроны массово атаковали российские регионы. Есть погибшие

В Минобороны отчитались о 50 сбитых БПЛА

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В Белгородской области в результате атаки дронов погибла прикованная к кровати женщина. Ее дом сгорел

В Минобороны сообщили, что этой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 50 беспилотников.

— Из них: 26 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, 8 — над территорией Курской области, 2 — над Тульской областью, и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей, — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа дроны скинули два взрывных устройств на частный жилой дом. Он загорелся.

— Погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома, — сообщил Гладков.

По предварительным данным, в результате сбросов взрывных устройств частный жилой дом и сарай сгорели полностью, еще один жилой дом сильно поврежден.

В Малоярославецком районе Калужской области беспилотник атаковал электроподстанцию. Пострадавших нет.

Над территорией Курской области сбито восемь дронов. О пострадавших не сообщается.

В Кардымовском районе Смоленской области БПЛА атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Дрон сбили, но в результате падения его обломков загорелась емкости с ГСМ.

В Брянской области уничтожено десять ПБЛА. В результате атаки повреждена электроподстанция.

В Рязанской, Московской, Тульской и Липецкой областях погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Дроны Атака Спецоперация на Украине Погибшие Белгородская область Вячеслав Гладков Минобороны
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