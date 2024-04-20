Дроны массово атаковали российские регионы. Есть погибшие

В Белгородской области в результате атаки дронов погибла прикованная к кровати женщина. Ее дом сгорел Источник: Настоящий Гладков / T.me











В Минобороны сообщили, что этой ночью средства ПВО перехватили и уничтожили над российскими регионами 50 беспилотников.

— Из них: 26 — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, 8 — над территорией Курской области, 2 — над Тульской областью, и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей, — говорится в сообщении ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа дроны скинули два взрывных устройств на частный жилой дом. Он загорелся.

— Погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома, — сообщил Гладков.

По предварительным данным, в результате сбросов взрывных устройств частный жилой дом и сарай сгорели полностью, еще один жилой дом сильно поврежден.

В Малоярославецком районе Калужской области беспилотник атаковал электроподстанцию. Пострадавших нет.

Над территорией Курской области сбито восемь дронов. О пострадавших не сообщается.

В Кардымовском районе Смоленской области БПЛА атаковал объект топливно-энергетического комплекса. Дрон сбили, но в результате падения его обломков загорелась емкости с ГСМ.

В Брянской области уничтожено десять ПБЛА. В результате атаки повреждена электроподстанция.