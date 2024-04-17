В Октябрьском районе загорелся частный дом — вблизи места пожара пробка. Видео

17 апреля в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Видео возгорания прислал редакции читатель НГС.
Он уточнил, что снимал пожар, находясь на улице Тургенева. Возгорание, по его данным, случилось на улице Белинского вблизи перекрестка с Добролюбова, рядом с улицей Лескова.
На кадрах видно, что огонь охватил строение. Сибиряк не уточнил, в какое время снимал видео. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской обалсти.
— Горел частный дом на улице Белинского, — сообщили НГС в ведомстве. — 23–24 ликвидация открытого горения.
По информации сервиса 2ГИС, на улице Белинского образовалась пробка. Затор наблюдается на участке от перекрестка с Гурьевской до пересечения с Добролюбова.
Вечером 17 апреля пожар также произошел в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в МЧС, в городе загорелся неэксплуатируемый садовый дом.