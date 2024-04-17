НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 748мм 66%
Подробнее
1 Пробки
USD 94,32
EUR 100,28
Реклама

СРОЧНО

В Новосибирске загорелся частный дом

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Подборка дешевых дач
Как выбирали мэра
Идет жара — куда бежать
Кто нажился на светофорах
Новый поворот в деле Линейной
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
НГС в Telegram
Происшествия В Октябрьском районе загорелся частный дом — вблизи места пожара пробка. Видео

В Октябрьском районе загорелся частный дом — вблизи места пожара пробка. Видео

Ситуацию прокомментировали в МЧС

246
Написать комментарий
Возгорание случилось на улице Белинского

17 апреля в Октябрьском районе Новосибирска случился пожар. Видео возгорания прислал редакции читатель НГС.

Он уточнил, что снимал пожар, находясь на улице Тургенева. Возгорание, по его данным, случилось на улице Белинского вблизи перекрестка с Добролюбова, рядом с улицей Лескова.

Читатель НГС снял пожар на видео

На кадрах видно, что огонь охватил строение. Сибиряк не уточнил, в какое время снимал видео. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской обалсти.

— Горел частный дом на улице Белинского, — сообщили НГС в ведомстве. — 23–24 ликвидация открытого горения.

По информации сервиса 2ГИС, на улице Белинского образовалась пробка. Затор наблюдается на участке от перекрестка с Гурьевской до пересечения с Добролюбова.

На улице Белинского образовалась пробка

Вечером 17 апреля пожар также произошел в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили в МЧС, в городе загорелся неэксплуатируемый садовый дом.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Новосибирск Октябрьский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Lana555,  47

Vikki,  41

Best,  34

Александра,  30

Andrey,  35

Вадим,  54

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Адвокат

5 000 ₽

Добавить объявление