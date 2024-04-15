Дерево рухнуло на красную «Тойоту Короллу»: тачка осталась без заднего стекла — фото с улицы Ватутина

В Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованные автомобили. Информация о происшествии опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел днем в понедельник, 15 апреля, у дома №25 на улице Ватутина. Дерево упало на две припаркованные иномарки.
— Основной удар пришёлся на красный компактвэн Toyota Corolla Spacio, а также небольшие повреждения получил седан Toyota Camry, — говорится в сообщении в паблике.
В диспетчерской управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» корреспонденту НГС сообщили, что в курсе происшествия, но отказались сообщить другие данные. Также в диспетчерской отказались отвечать на вопрос, будет ли выплачена компенсация владельцам поврежденных автомобилей.
Ранее в Бердске вынесли приговор бывшему директору МКУ из-за падения дерева на женщину. Пострадавшая получила «неизгладимое обезображивание лица».