НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+4°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как -1

6 м/c,

зап.

 748мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,44
EUR 99,73
Реклама

СРОЧНО

Октябрьский мост поехал «веселее»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Сколько тратят на «Локомотив»
Кандидаты в шорт-лист премии
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Секрет долголетия
Врачи — об изнанке работы
Дачи подорожали в 2 раза
НГС в Telegram
Происшествия Дерево рухнуло на красную «Тойоту Короллу»: тачка осталась без заднего стекла — фото с улицы Ватутина

Дерево рухнуло на красную «Тойоту Короллу»: тачка осталась без заднего стекла — фото с улицы Ватутина

Также повреждения получила «Тойота Камри», которая стояла рядом

557
5 комментариев
У Toyota Corolla Spacio разбито заднее стекло

В Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованные автомобили. Информация о происшествии опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел днем в понедельник, 15 апреля, у дома №25 на улице Ватутина. Дерево упало на две припаркованные иномарки.

— Основной удар пришёлся на красный компактвэн Toyota Corolla Spacio, а также небольшие повреждения получил седан Toyota Camry, — говорится в сообщении в паблике.

В диспетчерской управляющей компании «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» корреспонденту НГС сообщили, что в курсе происшествия, но отказались сообщить другие данные. Также в диспетчерской отказались отвечать на вопрос, будет ли выплачена компенсация владельцам поврежденных автомобилей.

Ранее в Бердске вынесли приговор бывшему директору МКУ из-за падения дерева на женщину. Пострадавшая получила «неизгладимое обезображивание лица».

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ЖКХ Аварийные деревья
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Мнение
«Хоть на людей станут похожи»: вечно худеющая журналистка разнесла шоу «Большие девочки»
Юлия Шамсутдинова
Корреспондент 116.RU
Мнение
Ташкент — Самарканд — Бухара. Как россиянка съездила в Узбекистан и потратила 1700 долларов
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем
Знакомства

ОЛЬГА,  38

Анатолий,  40

Ваня,  26

Ivan,  37

MarFa,  48

Misha,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление