Место обработали сорбентом: в Росприроднадзоре объяснили, из-за чего на Оби появились масляные разводы

Затопленный катер стал причиной возникновения радужных пятен на Оби вдоль берега со стороны ЖК Apart-River. Об этом НГС сообщили в сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.
— Радужные пятна на поверхности акватории реки Оби появились вследствие разлива нефтепродуктов, источником которых стал частично затопленный катер, находившийся на лодочной стоянке водно-моторного клуба «Факел», — пояснили в управлении.
Как уточнили в Росприроднадзоре, на участке установили боновое ограждение, а место разлива нефтепродуктов обработали сорбентом.
Радужные пятна на Оби со стороны элитного ЖК появились 8 апреля. Их заметили местные жители и прислали фото в редакцию.
Ранее пятна на воде заметили на Оби со стороны ЖК «Марсель». Инцидентом заинтересовалась прокуратура.