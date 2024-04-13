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Причина возникновения маслянистых пятен на Оби

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Место обработали сорбентом: в Росприроднадзоре объяснили, из-за чего на Оби появились масляные разводы

Радужные пятна возникли вдоль берега со стороны элитного ЖК Apart-River

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Пятна обнаружили 8 апреля

Затопленный катер стал причиной возникновения радужных пятен на Оби вдоль берега со стороны ЖК Apart-River. Об этом НГС сообщили в сибирском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

— Радужные пятна на поверхности акватории реки Оби появились вследствие разлива нефтепродуктов, источником которых стал частично затопленный катер, находившийся на лодочной стоянке водно-моторного клуба «Факел», — пояснили в управлении.

Как уточнили в Росприроднадзоре, на участке установили боновое ограждение, а место разлива нефтепродуктов обработали сорбентом.

Радужные пятна на Оби со стороны элитного ЖК появились 8 апреля. Их заметили местные жители и прислали фото в редакцию.

Ранее пятна на воде заметили на Оби со стороны ЖК «Марсель». Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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