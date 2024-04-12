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Происшествия В Новосибирске заявили о мужчине, который портит машины — он наносит надписи и режет колеса

В Новосибирске заявили о мужчине, который портит машины — он наносит надписи и режет колеса

Инцидент произошел в доме по улице Макаренко

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Инцидент произошел в доме по улице Макаренко

В Новосибирске сообщили о мужчине, который якобы портит колеса машин на парковке дома. Кроме того, сибиряк наносит надписи на автомобили, заявила автор поста в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в доме по улице Макаренко в Калининском районе. Автор сообщения заявила, что сибиряк выходит на парковку здания ночью.

— В доме по адресу Макаренко, 25, житель одной из квартир выходит по ночам на охоту на парковку в своем же доме, — сообщила автор. — Одним пишет на машинах, другим режет колеса.

Автор поста заявила, что сибиряк так якобы мстит соседям. Корреспондент НГС обратился к женщине с целью узнать подробности ситуации. На момент публикации она не ответила на сообщение журналиста.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что полиция проводит проверку.

— Заявления зарегистрированы, — уточнили в ведомстве.

Накануне в Новосибирске задержали мужчину, который прокалывал колеса машин рядом с домом на улице Мясниковой. С ним работали полицейские.

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