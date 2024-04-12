В Новосибирске заявили о мужчине, который портит машины — он наносит надписи и режет колеса

Инцидент произошел в доме по улице Макаренко Источник: Ирина Терещенко, «АСТ-54» во «ВКонтакте»











В Новосибирске сообщили о мужчине, который якобы портит колеса машин на парковке дома. Кроме того, сибиряк наносит надписи на автомобили, заявила автор поста в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».



Инцидент произошел в доме по улице Макаренко в Калининском районе. Автор сообщения заявила, что сибиряк выходит на парковку здания ночью.



— В доме по адресу Макаренко, 25, житель одной из квартир выходит по ночам на охоту на парковку в своем же доме, — сообщила автор. — Одним пишет на машинах, другим режет колеса.



Автор поста заявила, что сибиряк так якобы мстит соседям. Корреспондент НГС обратился к женщине с целью узнать подробности ситуации. На момент публикации она не ответила на сообщение журналиста.

Вместе с тем в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили НГС, что полиция проводит проверку.



— Заявления зарегистрированы, — уточнили в ведомстве.

