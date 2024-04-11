«С ним работают сотрудники»: новосибирец, который портил колеса машин, задержан полицией

Данные, что сибиряк задержан, подтвердили в МВД Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В Новосибирске задержали мужчину, который прокалывал колеса машин на правом берегу города. Данные об этом НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



— Да, действительно гражданин задержан, в настоящий момент с ним работают сотрудники полиции, — уточнили в ведомстве.



Сибиряк прокалывал колеса автомобилей рядом с домом на улице Мясниковой 11 апреля, на него поступило три жалобы в полицию. Мужчина попал в ролик, который разместили в соцсетях. Судя по кадрам, он ходил с ножом.

Мужчина попал в ролик, который разместили в соцсетях Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

— Сегодня в 6:50 проколол колеса нескольких автомобилей возле дома № 30 на улице Мясниковой, перебежал через дорогу, сел в автобус № 28 и уехал, — заявляли в посте telegram-канала «АСТ-54 Black».