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Происшествия «Сел в автобус и уехал»: новосибирец атаковал машины в одном из дворов — видео, где он ножом портит колеса

«Сел в автобус и уехал»: новосибирец атаковал машины в одном из дворов — видео, где он ножом портит колеса

Инцидент случился сегодня утром

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17 комментариев
Сейчас выясняются обстоятельства инцидента

11 апреля рядом с домом, расположенным на улице Мясниковой в Новосибирске, неизвестный мужчина прокалывал колеса автомобилей. На него поступило сразу три жалобы в полицию — об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Как уточняют в полиции, выясняются обстоятельства произошедшего и устанавливают личность того, кто прокалывал шины. Мужчина попал в ролик, опубликованный в Telegram-канале «АСТ-54 Black». Судя по нему, незнакомец ходил с ножом.

— Сегодня в 6:50 проколол колеса нескольких автомобилей возле дома № 30 на улице Мясниковой, перебежал через дорогу, сел в автобус № 28 и уехал, — утверждается в посте.

Ролик сняли очевидцы

В комментариях к случившемуся сибирячка Екатерина уверяет: по ее наблюдениям, это не первый подобный инцидент с героем видео.

— Он был в Октябрьском районе в том году осенью. Заявления в полицию остались, время идет, а он так же чудит, — написала она.

В разговоре с корреспондентом НГС девушка заявила следующее:

— Проколол мужу колесо на машине, мы предоставили видеозапись в полицию и написали заявление. На следующий день в нашем дворе проколол колеса еще нескольким машинам, и всё. Ходит с этим тесаком днем. Пока гуляли с детьми на площадке, это и произошло <...> Одет точно так же и тесак.

Если вы стали очевидцем случившегося или пострадала ваша машина, обратитесь в редакцию.
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Ранее сибирячка вытащила из шины автомобиля огромные ножницы — она обнаружила их в колесе, когда приехала на мойку.

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Новосибирск Происшествие МВД Полиция Прокололи шины
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