«Тело привезут в пятницу»: Новосибирца, погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле», кремируют

В Москве с Григорием простятся его коллеги Источник: предоставлено сестрой мужчины, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирца Григория Будько, погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, планируют похоронить 12 апреля. Об этом НГС сообщила его сестра Ульяна.



— Прощание с Гришей состоится в Москве завтра в 14:00 на Тарном проезде,3. В Новосибирск тело привезут в пятницу. Похороны будут в Новосибирском крематории в траурном зале «Греческий» с 15 до 16 часов 12 апреля, — рассказала Ульяна.



Ранее НГС писал, что 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. По словам Ульяны, за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала. После теракта Григория внесли в список погибших.



Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Григория Будько.

