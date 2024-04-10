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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Тело привезут в пятницу»: Новосибирца, погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле», кремируют

«Тело привезут в пятницу»: Новосибирца, погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле», кремируют

Прощание с Григорием Будько пройдет 12 апреля

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В Москве с Григорием простятся его коллеги

Новосибирца Григория Будько, погибшего в теракте в «Крокус Сити Холле» в Москве, планируют похоронить 12 апреля. Об этом НГС сообщила его сестра Ульяна.

— Прощание с Гришей состоится в Москве завтра в 14:00 на Тарном проезде,3. В Новосибирск тело привезут в пятницу. Похороны будут в Новосибирском крематории в траурном зале «Греческий» с 15 до 16 часов 12 апреля, — рассказала Ульяна.

Ранее НГС писал, что 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. По словам Ульяны, за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала. После теракта Григория внесли в список погибших.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Григория Будько.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Не все погибшие еще опознаны.

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Новосибирск Москва Теракт Крокус Сити Холл
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