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Происшествия Военный вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму

Военный вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму

На месте работают спасатели

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Ми-24 рухнул над Черным морем

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма.

Как сообщает Минобороны, предварительная причина крушения — отказ авиатехники.

На месте ЧП работают спасатели.

Информации о том, сколько человек было на борту и что с ними стало, пока не поступало.

Ми-24 стал первым советским специализированным боевым вертолетом. Его серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Этот вертолет активно использовался в годы Афганской войны, во время чеченской кампании, в региональных конфликтах. Сегодня это один из наиболее распространенных ударных вертолетов в мире.

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Ми-24 Вертолет Крым Крушение Черное море
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