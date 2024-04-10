Военный вертолет Ми-24 потерпел крушение в Крыму

Информации о том, сколько человек было на борту и что с ними стало, пока не поступало.

Ми-24 стал первым советским специализированным боевым вертолетом. Его серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Этот вертолет активно использовался в годы Афганской войны, во время чеченской кампании, в региональных конфликтах. Сегодня это один из наиболее распространенных ударных вертолетов в мире.

