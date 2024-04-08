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Происшествия Мост рухнул на ж/д пути подробности Закачался, изогнулся, развалился: появилось видео обрушения моста под Смоленском

Закачался, изогнулся, развалился: появилось видео обрушения моста под Смоленском

Авария унесла жизнь одного человека и оставила без газа тысячи людей

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Мост в Смоленской области рухнудл на железнодорожные пути

В сети появились кадры момента обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области, в результате которого пять человек, включая 14-летнего подростка, пострадали, один человек погиб.

По информации Mash, погибшая во время обрушения Панинского моста женщина ехала за ребенком в детский сад. Муж служит в зоне СВО, ему уже сообщили о гибели супруги.

На данный момент известно, что в результате обрушения путепровода в Вязьме. Также власти региона сообщили, что почти девять тыс человек и 69 юридических лиц остались без газа.

По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку. Сотрудники установят все обстоятельства произошедшего, оценят содержание и ремонт сооружения, а также своевременность проведения контрольно-надзорных мероприятий по проверке возможности эксплуатации моста.

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