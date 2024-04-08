Закачался, изогнулся, развалился: появилось видео обрушения моста под Смоленском

Мост в Смоленской области рухнудл на железнодорожные пути Источник: МЧС России / T.me











В сети появились кадры момента обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области, в результате которого пять человек, включая 14-летнего подростка, пострадали, один человек погиб.

Источник: Baza / T.me

По информации Mash, погибшая во время обрушения Панинского моста женщина ехала за ребенком в детский сад. Муж служит в зоне СВО, ему уже сообщили о гибели супруги.



На данный момент известно, что в результате обрушения путепровода в Вязьме. Также власти региона сообщили, что почти девять тыс человек и 69 юридических лиц остались без газа.



По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.