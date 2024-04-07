В Подмосковье двое мужчин напали на полицейских в засаде. Одного из них застрелили

Предполагаемые преступники выстрелили в полицейских и скрылись Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











7 апреля двое неизвестных напали на полицейских в Подмосковье, один из них погиб. Информацию об этом подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.



По предварительной информации, всё произошло в городе Черноголовка, а сами полицейские служили в Щелково. По данным «112», убитый был уполномоченным, его коллега — помощником участкового. На них напали во время засады на наркодилеров — полицейские ловили закладчиков.

Нападавшие скрылись на черном мотоцикле. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват». По данным ВЧК-ОГПУ, сейчас мотоцикл черного цвета без номеров едет по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга. Предположительно, трагедия произошла в СНТ «Озон».

План «Сирена» вводится при чрезвычайных ситуациях, когда нужны определенные оперативные меры по поиску и задержанию особо опасных преступников. При введении такого плана силовики делят между собой зоны патрулирования и патрулируют территории с ориентировками на руках. Они могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах выставляют патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили.