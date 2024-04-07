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Происшествия В Подмосковье двое мужчин напали на полицейских в засаде. Одного из них застрелили

В Подмосковье двое мужчин напали на полицейских в засаде. Одного из них застрелили

Рассказываем, что известно на данный момент

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Предполагаемые преступники выстрелили в полицейских и скрылись

7 апреля двое неизвестных напали на полицейских в Подмосковье, один из них погиб. Информацию об этом подтвердили ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительной информации, всё произошло в городе Черноголовка, а сами полицейские служили в Щелково. По данным «112», убитый был уполномоченным, его коллега — помощником участкового. На них напали во время засады на наркодилеров — полицейские ловили закладчиков.

Нападавшие скрылись на черном мотоцикле. В регионе введен план «Сирена», также работает план «Перехват». По данным ВЧК-ОГПУ, сейчас мотоцикл черного цвета без номеров едет по трассе М11 в сторону Санкт-Петербурга. Предположительно, трагедия произошла в СНТ «Озон».

План «Сирена» вводится при чрезвычайных ситуациях, когда нужны определенные оперативные меры по поиску и задержанию особо опасных преступников. При введении такого плана силовики делят между собой зоны патрулирования и патрулируют территории с ориентировками на руках. Они могут задерживать людей и проводить досмотры. На дорогах выставляют патрули ДПС, которые останавливают подозрительные автомобили.

«Перехват» — это общее название сигналов оповещения для сбора личного состава полиции, когда нужно разыскать машину, связанную с тяжким или особо тяжким преступлением.

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Черноголовка Нападение на полицейских Застрелили полицейского Полиция
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