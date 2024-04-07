Судебные иски, миллионные чеки и невыполненные обязательства. Что известно о компании, строившей дамбу в Орске

Рассказываем, что известно о компании-подрядчике, которая строила дамбу в Орске Источник: «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» / T.me











Прорыв дамбы в городе Орске Оренбургской области 5 апреля 2024 года стал настоящей катастрофой для местных жителей. Потоки воды затопили жилые районы и объекты инфраструктуры, причинив огромный ущерб и оставив тысячи людей без крова. История строительства злополучной дамбы в Орске, которое велось с 2010 по 2014 год, содержит целый ряд спорных моментов — от необоснованных трат бюджетных средств до многочисленных нарушений, выявленных надзорными органами.



MSK1.RU рассказывает, что известно об АО «Спецстрой-3», которое строило дамбу в Орске.

Источник: Городские порталы

Строительство дамбы

Решение о строительстве дамбы в Орске власти приняли в 2010 году. Стоимость объекта составила почти 932 миллиона рублей. Тогдашний глава Орска Виктор Франц отмечал, что дамба должна была защитить город с двух сторон и навсегда решить проблему угрозы подтопления во время паводков.



Заказчиком проекта выступило ГУП «Облжилкомхоз», генподрядчиком стала компания «Спецстрой-3», а проект разработала компания «Южуралфундаментпроект».

Последствия паводков в Орске Источник: «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» / T.me











В 2014 году Федеральная служба финансового надзора выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на исполнение контракта, сообщали «Известия». Экспертиза показала, что 51,2 миллиона рублей были потрачены необоснованно, поскольку заказчик оплатил невыполненные работы. Несмотря на это, «Облжилкомхоз» оспорил предписание службы, и суды встали на его сторону. В прокуратуре региона заявили, что Гостехнадзор ранее уже выявлял нарушения при содержании дамбы, но меры по их устранению были приняты несвоевременно.



В июне 2020 года Ростехнадзор выявил 38 нарушений при содержании дамбы и наложил штраф на муниципалитет в размере 20 тысяч рублей. Замечания пообещали устранить до 2022 года, но из-за моратория на проверки не ясно, выполнили ли чиновники требования. Ведомство продолжило направлять предостережения администрации Орска вплоть до февраля 2024 года.

Источник: «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» / T.me











В декабре 2023 года городская администрация заключила контракт на эксплуатацию и содержание дамбы на сумму 1,6 миллиона рублей. Это намного меньше, чем в предыдущие годы. В январе 2024 года Ростехнадзор запросил у администрации информацию о подготовке к паводку, на что получил ответ о проведении лишь визуальных наблюдений. Неудовлетворенное таким ответом ведомство направило повторный запрос 2 апреля, но было уже поздно — 5 апреля произошел прорыв.



По проекту дамба была рассчитана на уровень воды в 5,5 метра, на момент прорыва он достиг 9,6 метра, что бывает раз в сто лет. Директор компании-подрядчика, строившей дамбу, отказался комментировать ситуацию. Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин аварии. Следственный комитет возбудил дела о халатности и нарушении правил безопасности.

Что известно о компании-подрядчике?

АО «Спецстрой-3» — строительная компания из города Новотроицк Оренбургской области. Компания зарегистрирована там же на Промышленной улице, 10. АО работает с 25 июня 2001 года. Уставный капитал компании по состоянию на 1 апреля 2023 года составил триста тысяч рублей. С мая 2017 года пост руководителя занимает Омельченко Максим Геннадьевич.

Основной вид деятельности — производство земляных работ. Организация включена в Реестр малого и среднего предпринимательства и относится к малым предприятиям. По данным rusprofile.ru, компания является правопреемником московской АО «Спецстрой».

Источник: «Урал56.Ру | Оренбург, Орск» / T.me











Согласно бухгалтерской отчетности, опубликованной на checko.ru, выручка компании в 2023 году составила 4,8 миллиона рублей. Чистая прибыль — 681 тысяча рублей, а общая стоимость активов — 70,2 миллиона рублей. АО «Спецстрой-3» принимало участие в государственных закупках в качестве поставщика. Всего компания выступала поставщиком в трех государственных контрактах на общую сумму 111 874 800 рублей.



Крупнейшие заказчики АО «Спецстрой-3»:



Администрация Домбаровского района:

один контракт на сумму 103 200 436 рублей. УЖКДХТ Администрации г. Орска (Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспорта администрации города Орска):

два контракта на общую сумму 8 674 364 рубля.

АО «Спецстрой-3» неоднократно было втянуто в судебные разбирательства. Компания фигурирует в 31 деле в арбитражных судах. В основном она выступает в роли ответчика. Истцами чаще всего являются государственные органы, ресурсоснабжающие и субподрядные организации.

Источник: Городские порталы











Ранее MSK1.RU поговорил с учеными-гидрологами о возможных причинах катастрофы. Доктор технических наук и бывший депутат Госдумы Владимир Тетельмин рассказал нам о том, что, предположительно, дамба была сделана из некачественных материалов, чувствительных к размыву водой. Также одной из причин прорыва дамбы стало наплевательское отношение к ее ремонту и обслуживанию.

