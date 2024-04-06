Показываем в 10 фотографиях, что сейчас происходит в Орске. Ситуация только ухудшается

Улицы Орска Источник: читатель 56.RU











5 апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы. Тысячи домов оказались под водой, из зоны подтопления пришлось эвакуировать больше 2,5 тысячи человек. Есть жертвы: в зоне подтопления уже нашли тела двух человек.



В нескольких фотографиях показываем масштабы катастрофы.

Источник: «Урал56.Ру / Оренбург, Орск» / T.me











До дома только вплавь Источник: «Полиция Оренбуржья» / T.me











Так сейчас выглядят ближайшие к Орску садовые товарищества Источник: «Новости Оренбурга» / T.me











А вот как выглядит пространство внутри домов Источник: «Оренбург онлайн | Новости» / T.me











«РИА Новости» показало, как с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске:

Источник: «РИА Новости» / T.me











Спасатели помогают людям выбираться из затопленных домов.

Источник: «МЧС России» / T.me











Спасатели помогают и домашним животным.

Источник: «МЧС России» / T.me











Помимо спасателей и полиции, на месте также работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность») УК РФ.

Источник: «СУ СК России по Оренбургской области» / T.me











Прокуратура Оренбургской области сообщила, что уполномоченные органы не содержали дамбу в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля 2024 года произошел ее прорыв. Ход расследования уголовного дела взят прокурором области на личный контроль.

Ситуация с каждым часом становится хуже Источник: «МЧС России» / T.me











В Орске прорвало участок дамбы. Затоплены тысячи домов, а в зоне риска, по предварительным оценкам, находятся почти 11 тысяч человек. Власти сообщают, что вода продолжает прибывать, а ситуация может ухудшиться — впрочем, это не мешает им опровергать информацию о полном разрушении дамбы. В онлайн-хронике мы собираем все подробности ЧП.

