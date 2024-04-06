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Происшествия фоторепортаж Показываем в 10 фотографиях, что сейчас происходит в Орске. Ситуация только ухудшается

Показываем в 10 фотографиях, что сейчас происходит в Орске. Ситуация только ухудшается

Из-за прорыва дамбы пострадали тысячи человек

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4 комментария
Улицы Орска

5 апреля 2024 года в Советском районе города Орска вследствие паводка произошел прорыв насыпной дамбы. Тысячи домов оказались под водой, из зоны подтопления пришлось эвакуировать больше 2,5 тысячи человек. Есть жертвы: в зоне подтопления уже нашли тела двух человек.

В нескольких фотографиях показываем масштабы катастрофы.

До дома только вплавь
Так сейчас выглядят ближайшие к Орску садовые товарищества
А вот как выглядит пространство внутри домов

«РИА Новости» показало, как с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске:

Спасатели помогают людям выбираться из затопленных домов.

Спасатели помогают и домашним животным.

Помимо спасателей и полиции, на месте также работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность») УК РФ.

Прокуратура Оренбургской области сообщила, что уполномоченные органы не содержали дамбу в надлежащем техническом состоянии, в связи с чем 5 апреля 2024 года произошел ее прорыв. Ход расследования уголовного дела взят прокурором области на личный контроль.

Ситуация с каждым часом становится хуже

В Орске прорвало участок дамбы. Затоплены тысячи домов, а в зоне риска, по предварительным оценкам, находятся почти 11 тысяч человек. Власти сообщают, что вода продолжает прибывать, а ситуация может ухудшиться — впрочем, это не мешает им опровергать информацию о полном разрушении дамбы. В онлайн-хронике мы собираем все подробности ЧП.

MSK1.RU поговорил с профессорами, разбирающимися в строительстве гидротехнических сооружений. Они рассказали о возможных причинах и последствиях прорыва дамбы.

ПО ТЕМЕ
Орск Оренбург МЧС Прокуратура Полиция Потоп Дамба Катастрофа
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