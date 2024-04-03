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Происшествия Пришлось вскрывать дверь: неадекватный новосибирец угрожал семье и оказался в полиции

Пришлось вскрывать дверь: неадекватный новосибирец угрожал семье и оказался в полиции

Его передали полиции

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Полицейские задержали угрожавшего семье новосибирца

Утром 3 апреля в Новосибирске на улице Ленинградской неадекватный мужчина угрожал семье. Чтобы спасти их от дебошира, спасателям пришлось вскрывать дверь.

Информацию об этом опубликовали в официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что вызов оперативному дежурному поступил в 05:35, 31-летний мужчина напугал семью неадекватным поведением и угрозами. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и передали сибиряка сотрудникам полиции. Члены семьи не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, пообещав уточнить информацию.

Ранее НГС писал о том, что на видео попал конфликт женщины и подростков в подъезде. Полиция начала проверку.

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