Пришлось вскрывать дверь: неадекватный новосибирец угрожал семье и оказался в полиции

Утром 3 апреля в Новосибирске на улице Ленинградской неадекватный мужчина угрожал семье. Чтобы спасти их от дебошира, спасателям пришлось вскрывать дверь.

Информацию об этом опубликовали в официальной группе муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что вызов оперативному дежурному поступил в 05:35, 31-летний мужчина напугал семью неадекватным поведением и угрозами. Спасатели обеспечили доступ в квартиру и передали сибиряка сотрудникам полиции. Члены семьи не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась.