Мешали спать и поплатились: драка женщины и подростков в подъезде попала на видео — полиция начала проверку

Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Плохие новости











Полиция начала проверку после публикации в Сети кадров, на которых женщина избила подростков в подъезде. Инцидент якобы произошел в Новосибирске.



— Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в Сети, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Источник: Плохие новости

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Новосибирск», жительница Новосибирска напала на подростков из-за того, что они шумели в подъезде и не давали ей спать.



— Школьницы ходили по этажам и стучали в двери. В этот момент одна из них открылась и на пороге оказалась местная жительница с дочерью. Владелица квартиры решила поставить молодежь на место, — говорится в сообщении.



На кадрах женщина несколько раз кулаками ударила подростков, те в ответ начали матом оскорблять сибирячку. Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте.

