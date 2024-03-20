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Мешали спать и поплатились: драка женщины и подростков в подъезде попала на видео — полиция начала проверку

Школьники якобы ходили по этажам и стучали в двери

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Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте

Полиция начала проверку после публикации в Сети кадров, на которых женщина избила подростков в подъезде. Инцидент якобы произошел в Новосибирске.

— Сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Информация, опубликованная в Сети, зарегистрирована в установленном порядке. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Новосибирск», жительница Новосибирска напала на подростков из-за того, что они шумели в подъезде и не давали ей спать.

— Школьницы ходили по этажам и стучали в двери. В этот момент одна из них открылась и на пороге оказалась местная жительница с дочерью. Владелица квартиры решила поставить молодежь на место, — говорится в сообщении.

На кадрах женщина несколько раз кулаками ударила подростков, те в ответ начали матом оскорблять сибирячку. Драка завязалась на лестничной площадке, а продолжилась уже в лифте.

Ранее подростки избили 9-летнюю девочку на детской площадке в Новосибирске. Полиция устанавливает личности нападавших.

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Драка Избила девочку Полиция Новосибирск
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