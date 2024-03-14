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СрочноИзбили 9-летнюю девочку на площадке
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Подростки избили 9-летнюю девочку на детской площадке в Новосибирске

Полиция устанавливает личности нападавших

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Инцидент произошел на детской площадке в Заельцовском районе

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Новосибирская полиция устанавливает личности детей, которые избили девятилетнюю девочку на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщили в пресс-службе МВД региона 14 марта.

— В полицию поступило заявление законных представителей несовершеннолетней о нанесении ей телесных повреждений группой других несовершеннолетних. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали в пресс-службе.

В марте Новосибирске мужчина возле дома на Линейной, 37/2 ударил женщину с ребенком. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в том, что та избила ее 12-летнюю дочь. Семья пострадавшей обратилась в полицию. В конфликте разбирался корреспондент.

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