Подростки избили 9-летнюю девочку на детской площадке в Новосибирске

Новосибирская полиция устанавливает личности детей, которые избили девятилетнюю девочку на детской площадке в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом НГС сообщили в пресс-службе МВД региона 14 марта.
— В полицию поступило заявление законных представителей несовершеннолетней о нанесении ей телесных повреждений группой других несовершеннолетних. На данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — рассказали в пресс-службе.
В марте Новосибирске мужчина возле дома на Линейной, 37/2 ударил женщину с ребенком. Момент попал на камеру видеонаблюдения.
Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в том, что та избила ее