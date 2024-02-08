«Спросила, сколько времени, и получила по лицу»: у 12-летней девочки нашли сотрясение после школьного конфликта

В заявлении, которое мужчина написал на имя директора школы, он попросил провести расследование инцидента и проверить психическое здоровье ученицы, которую обвинили в нападении. В акте о расследовании несчастного случая, копия которого также имеется в распоряжении НГС, учебное заведение изложило похожую версию произошедшего:



— Класс спускался к гардеробу. Девочки шли рядом. Марина прикоснулась к волосам одноклассницы. Та резко развернулась, намотала на руку волосы Марины, таким образом зажав голову. Дальше 2 раза ударила по лицу, наклонила к полу <…> Дважды ударила головой о скамейку. Марина не сопротивлялась. Подошла женщина и разняла их <…> [Пострадавшая] рассказала охране, что произошло, и пошла в приемную директора. Там с ней побеседовала дежурный администратор.

