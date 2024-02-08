«Спросила, сколько времени, и получила по лицу»: у 12-летней девочки нашли сотрясение после школьного конфликта

Жительница Новосибирска Наталья обвинила ученицу школы в Заельцовском районе в том, что та избила ее 12-летнюю дочь Марину (имя девочки изменено). Семья пострадавшей обратилась в полицию. Что произошло, разбиралась корреспондент НГС.
«Била головой о скамейку»
Мать пострадавшего ребенка заявила НГС, что инцидент произошел 13 октября 2023 года. Полагает, что девочку покалечила одноклассница. По версии Натальи, это случилось на первом этаже учебного заведения. Говорит, что вскоре после конфликта в приемную ее дочь отправил охранник — того, в свою очередь, позвала некая женщина.
— Марина спросила у одноклассницы: «Сколько времени?». Та начала угрожать, что разобьет ей очки и лицо, если моя дочка еще хоть раз чем-то ее спросит. Марина восприняла это как шутку и спросила еще раз. В итоге сначала девочка нанесла ей несколько ударов по лицу, а затем схватила за волосы и стала бить головой о рядом стоявшую скамейку, — утверждает отец пострадавшей в своей жалобе в полицию.
В заявлении, которое мужчина написал на имя директора школы, он попросил провести расследование инцидента и проверить психическое здоровье ученицы, которую обвинили в нападении. В акте о расследовании несчастного случая, копия которого также имеется в распоряжении НГС, учебное заведение изложило похожую версию произошедшего:
— Класс спускался к гардеробу. Девочки шли рядом. Марина прикоснулась к волосам одноклассницы. Та резко развернулась, намотала на руку волосы Марины, таким образом зажав голову. Дальше 2 раза ударила по лицу, наклонила к полу <…> Дважды ударила головой о скамейку. Марина не сопротивлялась. Подошла женщина и разняла их <…> [Пострадавшая] рассказала охране, что произошло, и пошла в приемную директора. Там с ней побеседовала дежурный администратор.
Со слов Натальи, о происшествии она узнала из сообщения дочери — не от сотрудников школы.
— Я пришла и поинтересовалась, где мой ребенок. Мне ответили, что где-то здесь была. Потом уже бухгалтер, у которой дверь в кабинет была открыта: «Она в туалете». То есть бухгалтер видит, а наши непосредственные ответственные не знают, что происходит. Сказали: «В понедельник с девочками побеседуем». О чем? Меня не оповестили, ни медиков, вообще ничего не сделали, — возмущенно заявила мама.
Судя по справке из больницы, у пострадавшей обнаружили: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника. Это плюсом к нескольким сопутствующим диагнозам.
По информации Натальи, обе ученицы по-прежнему продолжают учиться в одном классе. Она считает, что предполагаемая обидчица и ранее «держала детей в страхе», оказывала на них психологическое давление.
Что еще говорят в школе
В школе, где произошел конфликт, корреспондента попросили обратиться в департамент образования — пообещали, что в таком случае через некоторое время комментарий будет дан. НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии.
По мнению самой Натальи, учебное заведение не до конца разобралось в случившемся.
— Школа дала ответ в виде акта о расследовании несчастного случая. Я спрашиваю: «А почему это несчастный случай?» У меня ребенок не сам упал, это была даже не драка, а избиение. Судя по видеозаписи (есть в распоряжении НГС, но Наталья отказалась от ее публикации. — Прим. Ред.), дочь даже руки не подняла, чтобы себя защитить, — продолжает она. — Мне сказали, что других бланков нет, поэтому как несчастный случай. Там просто прописаны даты, кто, где, когда. И, скажем так, толком не разобрались.
Как уверяет сибирячка, пока дочь лежала в больнице, ее классная руководительница не связывалась с семьей. Педагог якобы позвонила уже после того, как девочка была выписана и находилась на дополнительном лечении у невролога.
— Спрашивает: «А почему Марина не ходит в школу?» Отвечаю: «Да вы что? Мы уже месяц не ходим. Вы не знали, что нас избили?» Она мне: «Да вы что?» То есть сделала вид, что вообще ничего не знает. Потом я принесла справки все медикам и заключения, что ребенок отлечился. Они вообще глазами хлопают: «А почему она не пришла к нам, когда это случилось? Во сколько это было?» Так ее никто не направил. Ребенка избили недалеко от охраны. Где в это время была охрана? — утверждает Наталья.
Женщина добавила, что директор школы порекомендовала школьнокого психолога, и Наталья подписала согласие на психологическое сопровождение. Но уверяет, что ни социальный педагог, ни психолог так и не пригласили девочку на беседу, однако не предоставляет какого-либо подтверждения этим словам.
Что говорят в МВД
В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области НГС подтвердили, что в полицию поступало заявление о случившемся. Установлены все участники конфликта, проводится проверка.
Ранее прокуратура заинтересовалась конфликтом в школе № 100, который произошел перед уроком физкультуры: по версии сибирячки, ее сына пытался душить старшеклассник.