freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 90.23
eur 97.40
СрочноСкандал из-за наследства купюрами «Банка приколов»
Все новости
Все новости

Прокуратура в Новосибирске заинтересовалась конфликтом перед уроком физкультуры: один школьник душил другого

Ребенку потребовалось помощь врачей

347

Мать пострадавшего мальчика заявляет, что ее сына обижают не первый раз

Поделиться

Прокуратура организовала проверку после того, как жительница Новосибирска Екатерина обвинила старшеклассника в попытках душить ее 13-летнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

По информации прокуратуры, инцидент произошел в школе № 100 в Заельцовском районе. Накануне, 1 февраля, мама пострадавшего ребенка заявила НГС: конфликт случился перед уроком физкультуры, который одновременно должен был проводиться у двух классов.

По словам Екатерины, когда ее сын сидел на скамейке в спортзале, к нему подошел старшеклассник и уже не впервые потребовал с него денег.

— Наш ребенок на это сказал, что пойдет и расскажет преподавателю физкультуры. Тот его схватил за шею, нагнул его в пол лицом и начал бить, — заявила сибирячка.

Екатерина говорит, что ее сын получил травмы

Екатерина говорит, что ее сын получил травмы

Поделиться

Как утверждает Екатерина, мальчика положили на обследование в больницу. Она написала заявление в полицию, рассказали корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области. По мнению матери, это не первый подобный случай, который в школе произошел с ее сыном. Почитать, что еще она говорит, можно здесь.

В ходе проверке прокуратура планирует оценить работу профилактических органов.

Ранее в новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицали это.

По теме

НовосибирскШколаКонфликтПрокуратураПолиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter