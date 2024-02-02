Прокуратура в Новосибирске заинтересовалась конфликтом перед уроком физкультуры: один школьник душил другого

Прокуратура организовала проверку после того, как жительница Новосибирска Екатерина обвинила старшеклассника в попытках душить ее 13-летнего сына. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации прокуратуры, инцидент произошел в школе № 100 в Заельцовском районе. Накануне, 1 февраля, мама пострадавшего ребенка заявила НГС: конфликт случился перед уроком физкультуры, который одновременно должен был проводиться у двух классов.
По словам Екатерины, когда ее сын сидел на скамейке в спортзале, к нему подошел старшеклассник и уже не впервые потребовал с него денег.
— Наш ребенок на это сказал, что пойдет и расскажет преподавателю физкультуры. Тот его схватил за шею, нагнул его в пол лицом и начал бить, — заявила сибирячка.
Как утверждает Екатерина, мальчика положили на обследование в больницу. Она написала заявление в полицию, рассказали корреспонденту в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области. По мнению матери, это не первый подобный случай, который в школе произошел с ее сыном. Почитать, что еще она говорит, можно здесь.
В ходе проверке прокуратура планирует оценить работу профилактических органов.
Ранее в новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицали это.