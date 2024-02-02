Прокуратура в Новосибирске заинтересовалась конфликтом перед уроком физкультуры: один школьник душил другого

По словам Екатерины, когда ее сын сидел на скамейке в спортзале, к нему подошел старшеклассник и уже не впервые потребовал с него денег.



— Наш ребенок на это сказал, что пойдет и расскажет преподавателю физкультуры. Тот его схватил за шею, нагнул его в пол лицом и начал бить, — заявила сибирячка.