«Вся машина была в крови». Как таксист спас раненную в теракте в «Крокусе» — пуля попала ей в бедро

Ахаджон нашел на карте ближайшую к месту ЧП больницу — ей оказалась Московская онкологическая больница № 62 в Красногорске Источник: Ахаджон Мамарузиев, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вечером 22 марта таксист Ахаджон Мамарузиев вез пассажиров в «Крокус Сити Холл». Когда он приехал на место, у концертного зала уже стояли сотрудники полиции. Они не пустили машину на парковку — в это время внутри террористы расстреливали зрителей, собравшихся на концерт «Пикника».



Нескольким раненым удалось выбраться на улицу. Одна из них — Анна Белоус, получившая пулю в бедро. Скорые не успевали развозить пострадавших по больницам, и полицейские попросили Ахаджона отвезти девушку к врачам на такси. Водитель рассказал MSK1.RU, как спас пострадавшую.

«Вся машина была в крови»

В роковую ночь Ахаджон Мамарузиев, как обычно, принял очередной заказ — пассажиры ехали в «Крокус». Из-за пробки на МКАД они опоздали на выступление, и это их спасло.

— Мы подъехали, но сотрудник полиции нас не пустил туда. Сказали, что там теракт. Рядом была девушка — полицейские сказали, что она получила пулю и нужно отвезти ее в больницу. Вместе с ней была подруга — она тоже оказалась ранена. Я согласился, и мы впятером (двое пассажиров, которые ехали на такси в «Крокус» поехали вместе с ними. — Прим. ред.) поехали в больницу, — рассказал MSK1.RU таксист.

Ахаджон нашел на карте ближайшую к месту ЧП больницу — ей оказалась Московская онкологическая больница № 62 в Красногорске. На карте было указано, что медучреждение уже закрыто, но делать было нечего: Анна истекала кровью, а когда ей пытались вызвать такси, принять заказ все отказывались.

Она была сильно ранена, у меня вся машина была в крови. Ахаджон Мамарузиев, таксист

В это время на парковку выбегали испуганные люди, началась паника. В дороге раненые девушки рассказали, что тоже опоздали на концерт и зашли внутрь в тот момент, когда террористы открыли огонь. Их спас какой-то мужчина: закинул девушек на плечо и вынес наружу.



Хирурги собрались за 15 минут

По пути водитель позвонил в скорую, но оказалось, что доехать своим ходом будет быстрее — до больницы добрались за 20 минут. На съезде в Красногорск они встали в пробку — пришлось объяснять другим водителям ситуацию, чтобы пропустили. Ахаджон дал Анне воды, но постепенно ей становилось всё хуже: раненая начала терять сознание.

— Когда мы приехали, внутрь нас сначала не пустили, сказали: «Туда нельзя». Минут 10–15 мы ждали, потом вышел дежурный врач и забрал девушек. Мы еще немного подождали, нам сообщили, что приехали хирурги, девушек оперируют. Только тогда я отвез двух остальных пассажиров домой, — вспомнил Ахаджон.

Парень отвез пассажиров в Алтуфьево. По его словам, в тот вечер он сильно испугался, но сумел совладать с эмоциями и даже успокоить пострадавших.

Спустя несколько дней Анна связалась с Ахаджоном и поблагодарила его за помощь. Девушка рассказала, что всё еще находится в больнице, но чувствует себя уже лучше. В «Яндекс.Такси», где работает Мамарузиев, тоже пообещали отблагодарить водителя.

Ахаджон приехал в Москву из Киргизии в 2016 году. В такси он работает два года в свободное от основной работы время — по специальности он повар.



«Родилась в рубашке»

В онкологической больнице № 62 обычно оказывают плановую помощь пациентам с онкологией, рассказали в столичном депздраве. Несмотря на это, медики приняли Анну, уже через четыре минуты она была в отделении реанимации. Операцию ей провел главврач больницы Дмитрий Каннер, который приехал, как только ему сообщили о пациентке.



— Подошла девушка — как потом выяснилось, она здесь работает. Прибежал врач, меня быстро осмотрели, забрали и привезли непосредственно в отделение. Взяли кровь, поставили катетеры, прививку от столбняка сделали, потом пошли на КТ и на операцию, — рассказала Анна.

Источник: Московская медицина / T.me