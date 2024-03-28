В список погибших после теракта в Crocus City Hall попал новосибирец— что говорит его сестра

Григорий Будько переехал в Москву из Новосибирска несколько лет назад Источник: предоставлено сестрой мужчины, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Житель Новосибирска Григорий Будько, который пропал после теракта в Crocus City Hall в Москве, внесен в список погибших. Он был опубликован на сайте МЧС России со ссылкой на данные Минздрава.

Ранее НГС писал, что, по словам своей сестры Ульяны, 22 марта Григорий пошел на концерт группы «Пикник» с будущей тещей. Девушка рассказала корреспонденту, что за пять минут до случившегося брат отправил ей фотографию из концертного зала.



— Скинул фото, что готовятся к концерту. По нему видно, что он сидел почти в эпицентре. У дочки (дочери Григория. — Прим. Ред.) взяли ДНК, — поделилась Ульяна и добавила, что готовилась вылетать в Москву для сдачи анализа и опознания.

Имя Григория числится в обновленном списке Источник: mchs.gov.ru











28 марта, после обновления списка МЧС Ульяна уточнила НГС следующее:

— Его имя в списках — на основании моего заявления в СК по поводу пропажи в Крокусе. Как и большинство фамилий в этом списке. Малую часть погибших можно как-то опознать, остальных только по ДНК. Следователь сказал, что экспертизы будут готовы примерно через две недели.

То же самое относится к женщине, которая была с Григорием на концерте, подчеркивает Ульяна.

Ранее НГС писал о том, какследствие видит теракт в «Крокус Сити Холле».

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