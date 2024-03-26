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Как следствие видит теракт в «Крокус Сити Холле»

Погибло не менее 136 человек, в числе которых 3 ребенка

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Теракт в «Крокусе»

Как стало известно «Фонтанке», к 25 марта у следствия готова картина произошедшего в минувшую пятницу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

В качестве лидера группы следствие видит арестованного вчера Ш. Фаридуни. По крайней мере, именно Фаридуни вовлек в организованную группу новых фигурантов, о которых Следственный комитет сообщил 25 марта: двух братьев и отца Исломовых.

По версии следствия, не позднее 1 января 2024 года четверо граждан Таджикистана — Д. Мирзоев, М. Файзов, Ш. Фаридуни и С. Рачабализолда — вместе с неустановленными лицами вступили в состав организованной группы.

Не позднее января этого года Фаридуни вовлек в организованную группу еще двух уроженцев Таджикистана — Аминчона Исломова и его брата Диловара. В соответствии с отведенной ему ролью Аминчон перевел Фаридуни два раза деньги, чтобы тот смог вылететь в Турцию и встретиться с организатором преступной группы. В России Диловар Исломов передал Мирзоеву и Фаридуни свой автомобиль «Рено-Симбол».

Затем Мирзоев, Файзов, Фаридуни и Рачабализолда вооружились двумя автоматами АК-74 и пистолетом ПМ с боеприпасами к ним в общем количестве не менее 500 штук. На предоставленном им «Рено» вечером 22 марта они прибыли к зданию «Крокус Сити Холла», в помещении которого и начали расстреливать пришедших на концерт «Пикника» зрителей. После с целью убийства оставшихся в живых людей они подожгли здание «Крокуса», каким именно образом — экспертиза пока не дала ответа.

После совершения теракта Мирзоев, Файзов, Фаридуни и Рачабализолда скрылись за пределами Москвы, где и были задержаны по пути к украинской границе.

На данный момент известно, что в результате теракта погибло не менее 136 человек, в числе которых 3 ребенка. Пострадали от ранений и ожогов не менее 121 человека, среди которых 11 детей. Также частично уничтожено здание «Крокус Сити Холла».

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Теракт Крокус Сити Холл Массовая гибель людей
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