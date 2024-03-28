Маленькую девочку защемило эскалатором в новосибирском ТЦ — видео, где ребенка тащит по лестнице вверх

В торговом центре Golden Field, который расположен на улице Бориса Богаткова в Октябрьском районе, маленькую девочку защемил эскалатор: ребенка протащило по ступеням вверх
Информацию опубликовали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На видеозаписи видно, что девочка оказалась одна на эскалаторе. Она сразу же упала, весь путь лежала на ступенях, а под конец, судя по всему, плакала. На помощь взволнованному родителю пришел сотрудник магазина бытовой техники, который смог остановить движущуюся лестницу. Папа девочки подоспел только после этого, подхватил ребенка на руки и ушел.
Корреспондент НГС позвонила в торговый центр. Директор ТЦ, представившаяся Светланой, отметила, что ничего об инциденте не слышала, и добавила, что уточнит информацию.
Ранее НГС писал о том, что автомобиль обстреляли на парковке ТЦ в Новосибирске. Внутри сидел ребенок.
Если вы стали очевидцем этого происшествия, свяжитесь с корреспондентом НГС nastasya.medvedeva@sholding.ru, t.me/anastaishamed