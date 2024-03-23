Внутри сидел ребенок: автомобиль обстреляли на парковке ТЦ в Новосибирске

В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль, внутри которого находился ребенок, на парковке торгового центра. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».
Автор поста в сообществе пишет, что инцидент произошел в пятницу, 22 марта, в 9:45 на парковке торгового центра «Роща», расположенного на проспекте Дзержинского.
— На парковке ТЦ «Берёзовая роща» была обстреляна наша машина, от чего раскрошилось заднее стекло, где сидел ребёнок, — говорится в записи в паблике.
Автор обращения сообщает, что в результате инцидента ребенок не пострадал. Также было написано обращение в полицию по факту происшествия.
Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали происшествия.
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