Внутри сидел ребенок: автомобиль обстреляли на парковке ТЦ в Новосибирске

Ребенок лишь чудом не пострадал Источник: АСТ-54











В Новосибирске неизвестные обстреляли автомобиль, внутри которого находился ребенок, на парковке торгового центра. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».



Автор поста в сообществе пишет, что инцидент произошел в пятницу, 22 марта, в 9:45 на парковке торгового центра «Роща», расположенного на проспекте Дзержинского.



— На парковке ТЦ «Берёзовая роща» была обстреляна наша машина, от чего раскрошилось заднее стекло, где сидел ребёнок, — говорится в записи в паблике.



Автор обращения сообщает, что в результате инцидента ребенок не пострадал. Также было написано обращение в полицию по факту происшествия.



Корреспондент НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы уточнить детали происшествия.

