Прокуратура проверит инцидент с падением льда на женщину в Новосибирске — виновных накажут

Глыба льда упала на женщину у станции метро Источник: «Новосибирск с огоньком»











Прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку инцидента с падением льда на женщину в районе дома № 37 по улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Глыба льда упала на женщину у входа на станцию метро «Студенческая». Кадры инцидента опубликовали в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Судя по видео, происшествие случилось 27 марта в 19:32. От удара сибирячка упала на землю.



— Установлено, что женщина получила травмы от падения льда. Прокуратура проверит, своевременно ли и в полной ли мере ответственные лица очищали крышу и фасады здания от снега, — заявили в ведомстве.



В прокуратуре добавили, что, если будут основания, прокуроры примут меры реагирования.



Ранее НГС писал, что в конце февраля глыба льда упала на ребенка в Дзержинском районе. 9-летняя девочка попала в больницу. У нее диагностировали перелом позвоночника.

