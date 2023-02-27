«Сломаны 4 позвонка»: глыба наледи обрушилась на 9-летнюю девочку в Новосибирске

В Новосибирске 23 февраля глыба наледи сошла с карниза жилого дома на ребенка в Дзержинском районе. 9-летняя девочка оказалась в больнице с переломом позвоночника.



По словам мамы пострадавшей школьницы, Олеси Саночкиной, ее дочь Яна гуляла с подружкой неподалеку от дома бабушки, когда с карниза дома на Лазарева, 26а сошел снег: