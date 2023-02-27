freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 8/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняВ ТРЦ задержали подростка. Что говорит его мама
Все новости
Все новости

«Сломаны 4 позвонка»: глыба наледи обрушилась на 9-летнюю девочку в Новосибирске

Мама ребенка обратилась в полицию

1 041

Мама 9-летней Яны боится, что о футболе ребенку придется позабыть на несколько лет

Поделиться

В Новосибирске 23 февраля глыба наледи сошла с карниза жилого дома на ребенка в Дзержинском районе. 9-летняя девочка оказалась в больнице с переломом позвоночника.

По словам мамы пострадавшей школьницы, Олеси Саночкиной, ее дочь Яна гуляла с подружкой неподалеку от дома бабушки, когда с карниза дома на Лазарева, 26а сошел снег:

— Когда дети проходили мимо дома Лазарева, 26а, у дочери что-то выпало из кармана. Она наклонилась поднять, и в этот момент на нее обрушилась глыба. При этом присутствовали свидетели. У дочери перелом четырех позвонков грудного отдела. Она сейчас находится в больнице, — рассказала Олеся Саночкина.

По словам Олеси, снег сошел с карниза между 4-м и 5-м этажом (слева от застекленного балкона). Сфотографировать место происшествия догадались только 24 февраля: прежде женщину занимало только здоровье дочки

По словам Олеси, снег сошел с карниза между 4-м и 5-м этажом (слева от застекленного балкона). Сфотографировать место происшествия догадались только 24 февраля: прежде женщину занимало только здоровье дочки

Поделиться

По словам Олеси, помимо подруги девочки, происшествие видели еще как минимум два человека (фото их письменных показаний сибирячка прислала в редакцию):

— Упала большая снежная глыба на ребенка (девочку 10–11 лет), — написала одна из свидетельниц происшествия. — Я подбежала к ребенку для оказания помощи, девочку мотало в разные стороны.

Девочку госпитализировали (копии подтверждающих документов есть в распоряжении редакции). Согласно рекомендациям врачей, девочке как минимум на несколько лет придется расстаться со спортом, которым она увлечена:

— Яна очень активная, занималась футболом, участвовала в различных турнирах клуба, впереди также были запланированы турниры и различные выезды с командой. Теперь это всё просто невозможно, дочку ждет домашнее обучение, — рассказала Олеся Саночкина.

Дом № 26а обслуживает управляющая компания «СПАС-Дом», но там о происшествии узнали от журналистов:

— Управляющая компания проводит собственную проверку по указанному факту с целью выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент установлено, что в управляющую компанию (в ЖЭУ, диспетчерскую, в головной офис) данная информация ни 23 февраля 2023 года, ни позже не поступала. Мы связались с председателем Совета данного дома, которая была в этот день на месте, и, по ее словам, никаких инцидентов с падением снега и льда у дома не было замечено, — рассказали в УК. — Также установлено, что на момент указанного происшествия, 23 февраля 2023-го, крыша данного дома заблаговременно была полностью очищена от снега.

Олеся Саночкина уже написала заявление в полицию, однако о результатах проверки ей пока неизвестно.

НГС также обратился в пресс-службу регионального главка МВД, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее НГС писал о том, что глыба льда сошла с крыши дома в Первомайском районе и оборвала электрические провода. Они пролежали оголенными всю ночь.

По теме

Ребенок пострадалСход снегаУпала наледь
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter